Pronostici Bosnia ed Erzegovina - Italia: a un passo dal Mondiale

Nonostante l'impegno in trasferta, la fiducia è tutta per gli Azzurri, attesi al varco per strappare il pass per la Coppa del Mondo 2026.

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Quote Bosnia ed Erzegovina - Italia

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bosnia ed Erzegovina 1-3 Italia

Pronostico marcatore: Bosnia ed Erzegovina - Edin Dzeko; Italia - Moise Kean, Mateo Retegui, Pio Esposito

La Bosnia ed Erzegovina ha mancato gli ultimi due appuntamenti mondiali, ma ora si trova a una sola partita dal grande ritorno. La selezione guidata da Sergej Barbarez ha superato il Galles ai calci di rigore giovedì scorso, chiudendo un 2025 decisamente positivo: i "Zmajevi" hanno subito solo due sconfitte nell'ultimo anno solare, andando a segno in ogni singola partita disputata.

Per quanto riguarda l'Italia, la spedizione a Zenica ha l'obiettivo dichiarato di rimettere piede sul palcoscenico mondiale. I quattro volte campioni del mondo, reduci dalla dolorosa assenza nelle ultime due edizioni, sono determinati a invertire la rotta. La convincente vittoria per 2-0 contro l'Irlanda del Nord in settimana ha portato il bilancio a sette successi nelle ultime undici gare. Gli Azzurri si presentano allo Stadion Bilino Polje con i favori del pronostico.

Probabili formazioni Bosnia ed Erzegovina - Italia

Bosnia ed Erzegovina:Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic, Tabakovic, Dzeko

Italia:Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Mancini, Politano, Tonali, Barella, Locatelli, Dimarco, Kean, Retegui

Il ritorno dei quattro volte campioni ai Mondiali

Nonostante il fattore campo a favore della Bosnia ed Erzegovina, l'Italia resta la favorita per questo scontro decisivo. La sfida dei padroni di casa contro il Galles si è trascinata fino ai rigori dopo 120 minuti di battaglia, mentre gli Azzurri hanno avuto un compito più agevole contro l'Irlanda del Nord, arrivando a questo appuntamento decisamente più freschi dal punto di vista fisico.

Entrambi i tecnici non dovrebbero stravolgere gli undici iniziali, anche se le condizioni di Amar Dedić, uscito anzitempo giovedì, restano da valutare. Gennaro Gattuso ha diverse opzioni per il suo schieramento, potendo contare su una rosa qualitativamente superiore. Tra le fila azzurre si segnala il possibile rientro di Gianluca Scamacca, rimasto a riposo nell'ultimo turno.

La superiorità tecnica e la profondità della panchina italiana dovrebbero fare la differenza. I padroni di casa venderanno cara la pelle, ma gli ospiti hanno tutte le carte in regola per timbrare il biglietto per il Mondiale.

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Il carattere bosniaco

Sergej Barbarez e i suoi sanno di partire sfavoriti, ma la grinta non mancherà. La capacità di soffrire mostrata contro il Galles, con il pareggio agguantato nel finale prima dei rigori, è un segnale chiaro. Inoltre, solo due nazionali sono riuscite a battere la Bosnia nell'ultimo anno. Ci si aspetta una squadra competitiva, pronta a lottare fino all'ultimo minuto.

Tuttavia, restano evidenti alcune lacune difensive, con soli tre "clean sheet" collezionati dall'inizio del 2025. Gattuso avrà studiato i punti deboli avversari per colpire con continuità. Se da un lato l'Italia non ha problemi a trovare la via del gol, dall'altro ha mostrato qualche vulnerabilità nelle gare esterne, motivo per cui la Bosnia potrebbe riuscire a pungere almeno una volta.

Il mercato del GG appare molto interessante: l'attacco azzurro è in salute, ma la difesa potrebbe concedere qualcosa. L'Italia ha vinto quattro degli ultimi cinque scontri diretti e punta a estendere la striscia di imbattibilità che dura da cinque partite.

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Pioggia di gol a Zenica

Analizzando i precedenti recenti di entrambe le squadre, è lecito attendersi un match ricco di emozioni e occasioni da rete. La Bosnia va a segno da 12 partite consecutive, mentre l'Italia ha trovato il gol nelle ultime otto uscite. Complessivamente, ben 14 delle sfide disputate dalle due nazionali nel 2025 sono terminate con il segno Over 2.5.

Lo scontro per un posto al Mondiale non farà eccezione. Entrambe le formazioni daranno il massimo, il che potrebbe tradursi in una partita spettacolare. Bomber come Edin Dzeko, Moise Kean e Mateo Retegui hanno il gol nel sangue e faranno di tutto per lasciare il segno in una notte così importante.

L'Italia vanta inoltre alternative offensive di alto livello in panchina, capaci di spaccare il match nella ripresa. Con queste premesse, la partita potrebbe aprirsi col passare dei minuti, regalando lo spettacolo necessario per decidere chi volerà alla fase finale della competizione.