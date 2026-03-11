Pronostici Bayer Leverkusen - Arsenal: Gunners favoriti per il match d'andata

L'esperto di scommesse prevede che l'Arsenal possa superare il fattore campo del Bayer Leverkusen, prolungando così la striscia di otto vittorie consecutive nella massima competizione europea.

Migliori scommesse per Bayer Leverkusen - Arsenal

Esito GG a quota 1.90 su Lottomatica

Over 2.5 gol totali a quota 1.83 su Goldbet

Gabriel Martinelli segna o fa assist a quota 2.30 su Netbet

Quote Bayer Leverkusen vs Arsenal

Bayer Leverkusen vs Arsenal Lottomatica Goldbet Netbet Bayer Leverkusen 5.75 5.75 5.00 Pareggio 4.15 4.15 4.15 Arsenal 1.57 1.57 1.50

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bayer Leverkusen 1-2 Arsenal

Pronostico marcatore: Bayer Leverkusen - Alejandro Grimaldo; Arsenal - Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli

Il Bayer Leverkusen torna a respirare l'aria della Champions League dopo lo scoppiettante pareggio per 3-3 contro il Friburgo in Bundesliga. Il cammino dei tedeschi fino a questo turno ha visto una vittoria esterna per 2-0 contro l'Olympiakos ad Atene, seguita da uno 0-0 alla BayArena nella gara di ritorno.

A parte il Bayern Monaco, la formazione guidata da Kasper Hjulmand è l'unica altra squadra tedesca rimasta in corsa. Si apprestano ad affrontare l'Arsenal, capolista della fase a gironi, che arriva agli ottavi forte di otto vittorie consecutive in Europa.

I Gunners hanno raggiunto le semifinali nella scorsa stagione per la prima volta dal 2008/09, venendo eliminati dai campioni del Paris Saint-Germain. Dopo una fase a gironi impeccabile, puntano ora alla terza apparizione consecutiva ai quarti di finale.

Recentemente, l'Arsenal ha ottenuto un successo per 2-1 contro il Mansfield Town in FA Cup. Inoltre, hanno subito solo due sconfitte nelle ultime 25 partite ufficiali, entrambe arrivate in Premier League. Gli uomini di Mikel Arteta volano in Germania con il morale altissimo, consapevoli di poter contare sul vantaggio di giocare il ritorno in casa.

Probabili formazioni Bayer Leverkusen - Arsenal

Bayer Leverkusen:Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo, Garcia, Fernandez, Poku, Terrier, Maza, Kofane

Arsenal:Arrizabalaga, Mosquera, Calafiori, Salmon, Madueke, Norgaard, Havertz, Martinelli, Dowman, Trossard, Jesus

Entrambe le squadre a segno alla BayArena

Il Leverkusen ha superato la fase a gironi con tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte, segnando 13 gol e subendone 14. Attualmente, i tedeschi vantano una striscia di tre partite senza sconfitte in Champions League, mantenendo la porta inviolata in ognuno di questi incontri.

Tuttavia, questa solidità difensiva sta per affrontare la prova più dura. Sebbene solo in una delle precedenti sette partite di Champions del Leverkusen si sia verificato l'esito GG, fermare un Arsenal così in fiducia è un compito arduo. I Gunners hanno visto entrambe le squadre andare a segno in otto delle ultime 11 trasferte ufficiali.

I precedenti storici tra i due club offrono ulteriori spunti: entrambe le squadre segnarono nei due scontri diretti della seconda fase a gironi di Champions 2001/02 — l'anno in cui il Leverkusen raggiunse la finale, persa poi contro il Real Madrid di Zidane. La gara d'apertura in Germania terminò 1-1, mentre i Gunners vinsero poi 4-1 ad Highbury.

Si prevede che questo match d'andata sia molto equilibrato, con un avvio prudente prima che una delle due squadre prenda il sopravvento nella ripresa. Puntare sul segno GG in una sfida così ravvicinata appare la scelta più sensata.

Scommessa 1: Esito GG a quota 1.90 su Lottomatica

Chi prenderà il vantaggio nel match d'andata?

La serie di due partite senza reti del Leverkusen si è interrotta a fine gennaio con l'1-1 contro il Mainz. A questo hanno fatto seguito la vittoria per 1-0 sull'Amburgo e il pari per 3-3 con il Friburgo.

Nonostante l'assenza del bomber Patrik Schick, la squadra non ha smesso di segnare. Tuttavia, la sua mancanza si farà sentire, specialmente considerando che la sua doppietta all'andata contro l'Olympiakos è stata decisiva per il passaggio del turno.

Dall'altra parte, l'Arsenal arriva nel pieno di un periodo storico, avendo vinto tutte le otto partite disputate finora in questa Champions League. I Gunners sono ora a sole due vittorie dal record di 10 successi consecutivi del Manchester City.

Escludendo le prime due giornate, i londinesi hanno segnato almeno tre gol in ciascuna delle ultime sei partite continentali. Inoltre, 10 delle precedenti 13 gare dell'Arsenal hanno fatto registrare più di due reti complessive.

Anche le partite casalinghe del Leverkusen sono state ricche di gol, con tre delle cinque sfide di Champions alla BayArena terminate con l'esito Over 2.5. Curiosamente, proprio in questo stadio si è giocata la partita con più gol della competizione quest'anno: il 7-2 del PSG sul Lione a ottobre.

Ci si aspetta un confronto aperto e ricco di occasioni.

Scommessa 2: Over 2.5 gol totali a quota 1.83 su Goldbet

L'impatto di Martinelli sulla sfida

Gabriel Martinelli è diventato un elemento indispensabile per il reparto offensivo di Mikel Arteta. L'esterno brasiliano ha trovato la via del gol in sei delle sue sette apparizioni in questa Champions League, fornendo anche un assist nel successo per 2-0 dell'Arsenal contro l'Athletic Bilbao.

Il suo stato di grazia è evidente anche nelle competizioni nazionali: recentemente ha servito l'assist per lo splendido gol d'apertura di Noni Madueke nel 2-1 di FA Cup contro il Mansfield Town. I suoi ultimi contributi decisivi sono arrivati proprio nelle coppe.

Martinelli è attualmente al sesto posto nella classifica marcatori della Champions League con sei reti, a pari merito con Jens Hauge del Bodo/Glimt. Un altro gol lo porterebbe al livello di Erling Haaland del Manchester City.

La stella brasiliana ha le qualità per mettere in crisi la difesa del Leverkusen, che ha subito cinque gol in altrettante partite. Puntare su Martinelli come protagonista (gol o assist) alla BayArena rappresenta una scommessa di valore con ottime potenzialità.