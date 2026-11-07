L'Hull non vince in campionato da agosto, ma resta difficile da battere: solo quattro sconfitte in nove partite al ritorno nella massima serie.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal - Hull City 2-0

Pronostico marcatore: Arsenal - Havertz, Tzolis

L'Arsenal ospita all'Emirates l'Hull City, neopromosso, in questo weekend, con i Gunners che puntano a mantenere la vetta della classifica.

La squadra di Mikel Arteta ha ottenuto otto vittorie in nove partite, con i campioni in carica che salgono a quota 24 punti. Il successo di misura per 1-0 in casa del Liverpool dello scorso weekend è stato importante, il primo successo in campionato ad Anfield dopo oltre un decennio. I Gunners hanno retto l'urto contro la squadra di Andoni Iraola, mantenendo la terza porta inviolata consecutiva.

L'Arsenal ha già collezionato sei clean sheet in questa stagione, più di qualsiasi altra squadra di Premier League. Il loro xGA si ferma a sole 7,2 reti. Kai Havertz guida la classifica marcatori dell'Arsenal con tre gol. Bukayo Saka (problema al quadricipite) sarà indisponibile fino al prossimo mese, mentre William Saliba e lo squalificato Max Dowman non saranno disponibili.

L'Hull City si trova all'undicesimo posto con 11 punti, frutto di cinque pareggi nelle prime nove gare. La squadra di Sergej Jakirovic ha un assetto difensivo rigido che la rende difficile da affrontare. Nell'ultimo turno ha pareggiato ancora, questa volta contro l'Ipswich Town, terminando 2-2 nonostante fosse andata sotto per prima.

Mohamed Belloumi ha impressionato in attacco, ma la posizione di metà classifica dell'Hull è costruita su una difesa piuttosto solida. Hanno anche il terzo miglior record di porta inviolata, con tre clean sheet in stagione. Matt Crooks salterà la trasferta nel nord di Londra dopo aver rimediato il quinto cartellino giallo contro gli uomini dell'Ipswich.

Probabili formazioni Arsenal - Hull City

Arsenal : Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Guimaraes, Rice, Odegaard, Madueke, Tzolis, Havertz

: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Guimaraes, Rice, Odegaard, Madueke, Tzolis, Havertz Hull City: Tzolakis, Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Iroegbunam, Belloumi, Giles, Slater, McBurnie, Stroud

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I Gunners pronti ad allungare la striscia di clean sheet

Questa scommessa è un modo per ottenere valore aggiuntivo su una vittoria casalinga dei campioni in carica. L'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata in sei delle nove partite giocate, subendo solamente cinque gol in Premier League.

Il loro xGA di 7,2 è il più basso della categoria. Il dato xGA dell'Hull è il secondo più basso del campionato, pari a 9,1. L'Arsenal ha infilato tre partite di fila in Premier League senza subire gol, superando Liverpool (1-0), Everton (2-0) e Nottingham Forest (1-0).

I cinque pareggi dell'Hull in nove partite dimostrano quanto sia stata una squadra difficile da battere in questa stagione. I Tigers proveranno a mettere in difficoltà i Gunners il più a lungo possibile, ma dovrebbero cedere a un certo punto. Ci aspettiamo una vittoria casalinga e una settima porta inviolata per l'Arsenal, con una probabilità implicita del 57%.

Scommessa 1: Arsenal Vincente + GG (No) a quota 1.75 su bet365

Una gara da pochi gol

Le prime nove partite dell'Arsenal nella stagione 2026/27 di Premier League hanno prodotto 19 gol, ovvero 2,11 gol a partita. Le gare dell'Hull ne hanno regalati 21, quindi nessuna delle due squadre gioca regolarmente partite che superano la soglia dell'Over 2.5.

I padroni di casa subiscono 0,6 gol a partita, di gran lunga il miglior rendimento difensivo del campionato. L'Hull tira in porta in media solo 3,4 volte a partita, il terzo dato più basso della Premier League, un aspetto non sorprendente per una squadra neopromossa.

Entrambi i 2-2 dell'Hull sono arrivati in casa, contro Ipswich ed Everton, avversari contro cui ci si aspettava una gara equilibrata. Puntare sull'Under con una probabilità implicita del 38% sembra la scelta di maggior valore tra i pronostici Arsenal - Hull City di oggi.

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Rice regista di centrocampo per un assist

Declan Rice ha raggiunto un nuovo livello di rendimento offensivo nei primi mesi di questa stagione. Ha già cinque assist in nove partite di campionato e ha creato 17 occasioni e quattro grandi occasioni, entrambi record personali in questo club.

Rice si colloca nel 92° percentile per occasioni create tra i centrocampisti di Premier League. Il suo dato di expected assist, pari a 2,00, è ben al di sotto del suo bottino reale di cinque assist, anche se parte di questo scarto si spiega con il tipo di occasioni che crea.

Il volume di passaggi e creazione di occasioni non sarà un problema contro i Tigers. Il possesso palla medio dell'Hull, pari al 31,4%, lascia presagire che l'Arsenal avrà molte opportunità di agire nel terzo di campo avversario. Con Saka indisponibile, il compito di battere i calci piazzati ricade in gran parte su Rice. Considerando i dati, una probabilità implicita del 25% per un suo assist appare bassa.