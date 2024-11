Pronostici Young Boys – Atalanta e informazioni utili per scommettere: bergamaschi nettamente favoriti, ma in Svizzera non sarà facile

In questo articolo si possono trovare i pronostici Young Boys-Atalanta, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Young Boys-Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Joel Magnin e quella guidata da Gian Piero Gasperini.

La partita, valevole per la quinta giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà alle 21:00 di martedì 26 novembre allo Stadio Wankdorf.

I nostri pronostici Young Boys vs Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Young Boys - Atalanta bet365 Unibet William Hill Vittoria Atalanta 1.40 1.44 1.40 Over 4,5 4.00 4.10 4.00 Doppia chance 1X 2.75 2.75 2.80

Altre quote Young Boys - Atalanta, pronostici e mercati sono disponibili sui siti scommesse online. Inoltre gli appassionati di betting possono visitare

la nostra pagina con un elenco dei migliori bonus multiple

la nostra guida al codice promozionale Betsson, bonus benvenuto e tanto altro.

Come scommettere su Young Boys – Atalanta: analisi match e pronostici

L’Atalanta di Gasperini sta vivendo un sogno. Dopo aver alzato al cielo l’Europa League, i bergamaschi stanno facendo grandissime cose sia in campionato che in Champions League. Per quanto riguarda la coppa dalle grandi orecchie, Retegui e compagni hanno la possibilità di entrare finalmente nell'esclusivo club delle prime otto, quelle che - alla fine della fase campionato - accederanno direttamente agli ottavi di finale. Obiettivo assolutamente alla portata per i nerazzurri, ora chiamati a vincere su un campo ricco di insidie come quello di Berna.

Guardando proprio in casa Young Boys, gli svizzeri non hanno ancora conquistato un punto in questa edizione della Champions, ma - al netto degli iniziali sbandamenti contro Barcellona e Aston Villa - hanno comunque dimostrato di meritarsi palcoscenici così importanti. In questo senso, a parlare è soprattutto la prova contro un'altra italiana come l'Inter, bloccata sul pari fino alla rete di Marcus Thuram al fotofinish. Dimostrazione ulteriore che per l'Atalanta la trasferta in terra elvetica non sarà una passeggiata.

Probabili formazioni young Boys vs Atalanta

Per i pronostici Young Boys – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

YOUNG BOYS (4-4-2): Keller; Blum, Benito, Lauper, Athekame; Colley, Niasse, Ugrinic, Males; Ganvoula, Imeri. All. Magnin.

Keller; Blum, Benito, Lauper, Athekame; Colley, Niasse, Ugrinic, Males; Ganvoula, Imeri. All. Magnin. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kossounou; Bellanova, Pasalic, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Confrontare le quote vincente della partita Young Boys - Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Momento d’oro Atalanta: in Svizzera non ci saranno problemi

Lo Young Boys non va sottovalutato, ma l’Atalanta sta vivendo un momento magico: di certo, i nerazzurri non possono avere paura di una compagine destinata all’eliminazione. Oltretutto, gli uomini di Gasperini stanno mantenendo un ritmo forsennato: con le grandi giocate dei vari Lookman, Ederson e De Ketelaere, i tre punti sembrano alla portata. Per questo, secondo i nostri pronostici Young Boys-Atalanta vedrà imporsi gli italiani, anche senza particolari problemi.

Scommessa 1; Vittoria Atalanta: 1,40 con bet365

A Berna sarà festival del gol: occhio a Retegui

Mateo Retegui è ancora alla ricerca del primo gol in Champions. Da un lato la sete di gol dell'oriundo, dall'altro i numeri impressionanti della stagione atalantina (39 reti fin qui): un mix perfetto che darà vita ad un vero e proprio festival del gol. In più, se l'Atalanta in attacco è fortissima, lo Young Boys deve cambiare atteggiamento in difesa (troppi gli 11 gol subiti fin qui nella competizione continentale). Secondo la nostra previsione, allora, Young Boys-Atalanta sarà gara nel segno di almeno 5 gol totali.

Scommessa 2; over 4,5: 4,10 con Unibet

Lo Young Boys ha messo paura all’Inter: attenzione alle sorprese

Come dicevamo, lo Young Boys non è quello che dice la sua classifica. A centrocampo c'è l'interessante Ugrinic, vero faro del gioco svizzero, sull'esterno occhio all'interessante Joel Monteiro, mentre in attacco conferme per il numero 10 Imeri e per il congolese Silvere Ganvoula. Giocatori da non sottovalutare: anche per la loro presenza dal primo minuto, secondo i nostri pronostici Young Boys-Atalanta si chiuderà con un pareggio o addirittura con un successo dei padroni di casa. Oltretutto, parliamo della squadra che ha messo paura all'Inter: dimostrazione ulteriore che le squadre italiane non si esprimono al meglio sul campo ad erbetta sintetica, un unicum (o quasi) in territorio europeo.

Scommessa 3; Doppia chance 1X: 2,80 con William Hill