Pronostici Vitoria Guimaraes – Fiorentina e informazioni utili per scommettere: sfida delicata per il secondo posto e non solo

In questo articolo si possono trovare i pronostici Vitoria Guimaraes - Fiorentina, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Vitoria Guimaraes - Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Simone Inzaghi e quella guidata da Rui Borges.

La partita, valevole per la sesta giornata della fase campionato di Conference League, si disputerà alle 21:00 di giovedì 19 dicembre all’Estadio Dom Afonso Henriques.

I nostri pronostici Vitoria Guimaraes - Fiorentina

Il nostro pronostico Vitoria Guimaraes bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-2 13.00 13.50 13.00 Esito 1° tempo/finale: Guimaraes/ Fiorentina 26.00 21.00 23.00 Vittoria V. Guimaraes 3.20 3.10 3.00

Come scommettere su Vitoria Guimaraes – Fiorentina: analisi match e pronostici

Sfida da non sbagliare per Vitoria Guimaraes e Fiorentina, rispettivamente seconda e terza forza della Conference League. I portoghesi hanno 13 punti, due in meno del Chelsea capolista e uno in più dei toscani, che a loro volta devono dividere la terza piazza con Legia Varsavia e Lugano.

Alla luce di una classifica decisamente corta, la compagine viola guidata da Mister Palladino rischia addirittura di rimanere fuori dalla top 8 della competizione. Per questo, però, Terracciano e compagni dovrebbero perdere e le dirette inseguitrici vincere tutte, o quasi. Diverso il discorso in caso di pareggio e, ovviamente, di vittoria: con un "X" la squadra potrebbe ambire al massimo al sesto posto, con i tre punti, invece, il secondo posto sarebbe una possibilità concreta a meno di una difficile goleada del Legia in casa del Djurgarden. Il Vitoria Guimaraes, dal canto suo, ha bisogno di un pareggio per stare tranquillo, ma la qualificazione sembra ormai cosa fatta.

Probabili formazioni Vitoria SC - Fiorentina

Per i pronostici Vitoria Guimaraes – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VITORIA GUIMARAES (4-3-3) : Varela, Costa, Rivas Viondi, Fernandes, Miguel Maga; Tiago Silva, Manu, Mendes; Kaio Cesar, Josè Bica, Santos. Allenatore: Rui Borges.

: Varela, Costa, Rivas Viondi, Fernandes, Miguel Maga; Tiago Silva, Manu, Mendes; Kaio Cesar, Josè Bica, Santos. Allenatore: Rui Borges. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Gudmundsson, Sottil; Kouamé. Allenatore: Palladino.

In Portogallo ci sarà lottare: alla fine sarà 2-2

La Fiorentina propone come al solito una formazione ricca di “seconde linee” in Conference League. In attacco riflettori puntati sull’ex genoano Gudmundsson, ancora in cerca della migliore condizione. In difesa si rivede Martinez Quarta, mentre nella linea mediana chance importante per il marocchino Richardson. Dall’altro lato, invece, Mister Borges dovrebbe proporre il migliore undici possibile. Anche per questo, secondo il nostro pronostico Vitoria Guimaraes-Fiorentina si chiuderà sul 2-2. Per i viola ci sarà da lottare.

Scommessa 1; risultato esatto 2-2: 13,00 con bet365

La Fiorentina è più forte e alla fine la spunterà

La Fiorentina propone tante seconde linee (tra questi il bomber di coppa Ikonè, 4 reti per lui), ma non per questo può avere paura di una squadra di spessore ma sulla carta inferiore come il Vitoria Guimaraes. Ci sarà da lottare, dicevamo: secondo il nostro pronostico, i lusitani saranno avanti alla fine della prima frazione; nella ripresa ci sarà la rimonta viola, magari nel segno di qualche titolarissimo subentrato dalla panchina.

Scommessa 2; esito parziale/finale Guimaraes/Fiorentina: 21,00 con Sisal

Gioia Guimaraes: una vittoria per il secondo posto

Il calcio portoghese è in grande crescita e il Vitoria Guimaraes non ha alcuna intenzione di uscire “fuori traccia”. La squadra di Rui Borges vuole difendere il secondo posto: per questo è fondamentale il successo ai danni di una Fiorentina sulla carta superiore ma che negli ultimi tempi è stata protagonista anche di qualche prova incolore (come l’ultima in casa del Bologna). Occhio soprattutto al centrocampista Tiago Silva, protagonista con 7 assist e 3 gol stagionali. Secondo i nostri pronostici Vitoria Guimaraes-Fiorentina si chiuderà con il successo dei padroni di casa.

Scommessa 3; Pareggio: 3,00 con William Hill