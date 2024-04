Pronostici Viktoria Plzen – Fiorentina e informazioni utili per scommettere: viola favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Viktoria Plzen – Fiorentina, quote dei bookmakers e analisi match 11 aprile alle ore 18.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Viktoria Plzen – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata dei quarti di finale di Uefa Conference League.

I nostri pronostici Viktoria Plzen – Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Viktoria Plzen - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.95 2.00 Risultato esatto 0-1 Fiorentina 7.00 7.00 7.00 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.10 2.10 2.05

Come scommettere su Viktoria Plzen – Fiorentina: analisi match e pronostici

Reduci dalla sconfitta per 1 a 0 in campionato contro la Juventus, i viola allenati da Vincenzo Italiano sono chiamati a proseguire il loro cammino verso la finale di Conference League. Sulla loro strada il Viktoria Plzen, impegno che sulla carta potrebbe sembrar facile ma attenzione a sottovalutare la formazione ceca.

Probabili formazioni Viktoria Plzen - Fiorentina

Per i pronostici Viktoria Plzen – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Hranac, Jemelka, Dweh; Souaré, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Chory.

Jedlicka; Hranac, Jemelka, Dweh; Souaré, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Chory. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Belotti.

Confrontare le quote vincente della partita Viktoria Plzen – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Proseguire il cammino

La Fiorentina vuole proseguire il suo cammino europeo. Come nella doppia sfida agli ottavi vinta contro gli israeliani del Maccabi Haifa, i viola avranno il vantaggio di disputare la gara di ritorno tra le mura amiche dell’Artemio Franchi, e per questo motivo i gigliati cercheranno di segnare più gol possibili ai cechi che non sembrano essere un ostacolo insormontabile per gli uomini allenati da Vincenzo Italiano. Facile immaginare molti goal stando ai pronostici Viktoria Plzen - Fiorentina.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

I bookies dicono viola

Nonostante la sconfitta per 1 a 0 subita contro la Juve in campionato, i bookies ritengono che la Fiorentina sia la squadra favorita per la vittoria del match. Il Viktoria Plzen non è certamente da sottovalutare, ma la maggior esperienza dei giocatori della formazione toscana potrebbe avere la meglio sui cechi nei primi 90 minuti di questa sfida.

Scommessa 2; risultato esatto 0-1 Fiorentina: 7,00 con Sisal

Il Viktoria Plzen per provarci

I cechi sono ben consapevoli che partiranno da sfavoriti contro i vicecampioni in carica, ma nonostante ciò cercheranno di onorare al meglio delle loro possibilità il match contro la Fiorentina cercando in tutti i modi di contenere l’attacco viola e provando a terminare i primi 45 minuti del match almeno con un pareggio. Ad ogni modo è la squadra viola ad essere leggermente favorita dai pronostici Viktoria Plzen - Fiorentina.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,05 con William Hill