Pronostici Verona – Udinese e informazioni utili per scommettere: sfida equilibrata tra squadre in netta ripresa

In questo articolo si possono trovare i pronostici Verona-Udinese, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona-Udinese, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paolo Zanetti e quella guidata da Kosta Runjaic.

La partita, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di sabato 4 gennaio allo stadio Marcantonio Bentegodi.

I nostri pronostici Verona - Udinese

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Verona - Udinese bet365 Sisal William Hill Vittoria Verona + GOL 6.00 6.25 6.00 Risultato esatto 1-1 5.50 5.25 6.00 Lorenzo Lucca segna il primo gol 7.00 5.50 6.50

Come scommettere su Verona – Udinese: analisi match e pronostici

Sfida tra due squadre in netta ripresa e che si ritrovano a lottare (al momento) per obiettivi diversi. Il Verona gioca per la salvezza e può fare leva su 4 punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo: gli scaligeri vengono dal sorprendente successo in casa del Bologna, arrivato al termine di una prova ordinata e cinica. L'Udinese, invece, era partita con l'idea di conquistare una salvezza tranquilla ma si ritrova adesso, forte dei suoi 24 punti, a pensare addirittura alla qualificazione alla prossima Conference League. Conseguenza dell'ottima gestione del tecnico Runjaic, che non ha pagato l'esordio in uno dei maggiori campionato europei.

Verona e Udinese si sfidano per la prima volta in stagione: lo scorso aprile, successo per 1-0 degli scaligeri con rete al fotofinish di Danilo Coppola. Per l'ultimo successo dell'Udinese, dobbiamo invece tornare indietro fino all'ottobre 2022 e al 2-1 in rimonta con reti di Beto e Bijol.

Probabili formazioni Verona vs Udinese

Per i pronostici Verona – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr. Allenatore: Zanetti

Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr. Allenatore: Zanetti UDINESE (3-5-2): Sava; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

Confrontare le quote vincente della partita Verona - Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Verona, tre punti d’oro. Ma ci sarà da soffrire

Paolo Zanetti ha deciso: dopo la buona prova contro il Bologna, il Verona scenderà ancora in campo con due attaccanti (Sarr e Tengstedt) e un trequartista del calibro di Suslov. Una formazione decisamente offensiva, con Serdar e Duda a mettere ordine a centrocampo e Coppola a guidare la difesa. Secondo il nostro pronostico Verona-Udinese si chiuderà con il successo dei veneti, ma i friulani riusciranno comunque a siglare almeno un gol.

Scommessa 1: vittoria Verona + Gol: 6,00 con bet365

Pareggio al Bentegodi: un punto comunque importante per entrambe

Il Verona ha trovato la quadra e vive un ottimo momento, ma l’Udinese appare più squadra in valore assoluto. I bianconeri si affidano all’ex campione del mondo Thauvin, senza dimenticare le certezze Lovric e Bijol. Secondo la nostra previsione, la gara del Bentegodi si chiuderà sull’1-1: classifica alla mano, sarà comunque un punto importante per tutte e due le compagini.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 5,25 con Sisal

Lucca, terzo gol di fila e decima rete stagionale

Lorenzo Lucca sta vivendo la stagione della svolta. Per la prima volta, da quando gioca nella massima categoria, riuscirà a raggiungere la doppia cifra. Secondo il nostro pronostico, Verona-Udinese sarà nel segno del gol dell’ex Palermo e Pisa: così Lucca siglerà la terza rete consecutiva, l'ottava in campionato, a cui bisognerà sommare le due in Coppa Italia. Dieci in totale.

Scommessa 3; Lorenzo Lucca segna per primo: 6,50 con William Hill