Pronostici Verona – Sassuolo e informazioni utili per scommettere: padroni di casa favoriti

In questo articolo i lettori troveranno quote e pronostici Verona - Sassuolo con i consigli utili dei nostri esperti per scommettere sulla 27esima.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona – Sassuolo, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra scaligeri e neroverdi, partita che inaugurerà la domenica calcistica.

Dopo aver subìto un umiliante 6 a 1 in casa dal Napoli, il Sassuolo fa visita al Verona per il più classico degli scontri salvezza. Partita decisiva per entrambe ma fondamentale per i neroverdi, caduti in un abisso del quale non si vede il fondo.

I nostri pronostici Verona - Sassuolo

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Verona - Sassuolo bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.20 2.15 Risultato esatto 1-1 6.50 7.00 6.00 Tijjani Noslin marcatore nell’incontro 3.50 3.50 3.90

Probabili formazioni Verona - Sassuolo

Per i pronostici Verona – Sassuolo occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Kumbulla, Ferrari, Doig; Matheus Henrique, Lipani; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Confrontare le quote vincente della partita Verona – Sassuolo permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Dimenticare la gara contro il Napoli

Dopo aver subìto 6 gol in casa dal Napoli, facendo esordire come peggio non si poteva Emiliano Bigica sulla panchina dei neroverdi, il Sassuolo dovrà indubbiamente rivoluzionare il reparto difensivo. Contro il Verona gli emiliani proveranno a limitare i danni cercando di portare a casa almeno un punto.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

Due squadre simili

Entrambe le formazioni hanno un disperato bisogno di punti, ed entrambe sono a quota 20 in classifica. Il Verona è in vantaggio rispetto ai neroverdi per aver subito meno reti, mentre gli emiliani ne hanno segnati 9 in più. Vista la parità di forze in campo, un pareggio tra le due è uno dei risultati possibili secondo i pronostici Verona – Sassuolo.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 11,50 con Sisal

Noslin per segnare la sua seconda rete

Il 17 febbraio Tijjani Noslin ha segnato il suo primo gol in assoluto in Serie A, portando in vantaggio il Verona nella sfida contro la Juventus. Adrien Rabiot poi ha fissato il punteggio sul definitivo 2 a 2, ma il contributo dell’attaccante olandese è stato fondamentale per conquistare un preziosissimo punto contro i bianconeri. Schierato come terminale d’attacco dei gialloblu, secondo i pronostici Verona – Sassuolo, ci sono buone probabilità che il numero 17 dei veneti vada a segno nel match.

Scommessa 3; Tijjani Noslin marcatore nell’incontro: 2,90 con William Hill