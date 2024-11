In questo articolo si possono trovare i pronostici Verona-Roma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona – Roma, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paolo Zanetti e quella guidata da Ivan Juric.

La partita, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di domenica 3 novembre allo stadio Marcantonio Bentegodi.

I nostri pronostici Verona - Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Verona - Roma bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-2 Roma 26.00 27.00 26.00 Segna Suslov 6.50 6.50 7.50 Pareggio 3.50 3.50 3.60

Come scommettere su Verona – Roma: analisi match e pronostici

Due squadre con obiettivi diversi, ma accomunate dalla stessa sete di vittoria. Verona e Roma si giocano tanto nella sfida in programma domenica al Bentegodi: i padroni di casa devono rialzarsi dopo una serie horror di tre sconfitte consecutive, per allontanarsi da una zona retrocessione che adesso dista un solo punto.

Dall'altro lato, la Roma deve bissare il successo di misura ai danni del Torino: in caso di pareggio o, peggio ancora, di sconfitta in terra veneta, il tecnico Juric sarebbe nuovamente a rischio esonero.

Probabili formazioni Verona vs Roma

Per i pronostici Verona – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi, Faraoni; Serdar, Dani Silva; Suslov, Duda, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi, Faraoni; Serdar, Dani Silva; Suslov, Duda, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fee, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: De Rossi.

Confrontare le quote vincente della partita Verona – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Roma vuole il bis: contro il Verona sarà 3-2

In valore assoluto, la Roma è decisamente superiore al Verona di Paolo Zanetti. Troppo pochi, insomma, i quattro punti di distanza tra le due squadre (giallorossi a quota 13), dimostrazione che la cura Juric non ha sortito gli effetti sperati. I giallorossi hanno dunque bisogno di continuità: per questo servono i gol dell'ucraino Dovbyk, che dovrebbe tornare dal primo minuto dopo i problemi fisici riscontrati nei giorni scorsi. Dybala dovrebbe così arretrare il suo raggio d'azione, dopo la buona prova da falso nueve.

Le potenzialità offensive sono enormi, ma la difesa continua a dare poche garanzie: così, secondo i nostri pronostici Verona - Roma è gara che si chiuderà sul 2-3 per i capitolini. In questo modo panchina di Juric salva e nuove speranze per la corsa Champions.

Scommessa 1; risultato esatto 3-2 Roma: 26,00 bet365

Verona, tutte le speranze passano per i piedi di Suslov

Il Verona non se la passa benissimo e inizia a pagare l’assenza di giocatori con una grande esperienza in massima serie. Gli scaligeri, però, hanno tutte le carte in regola per centrare nuovamente una salvezza dai contorni miracolosi. Tutte le speranze dei gialloblu passano per i piedi dello slovacco Tomas Suslov, a conti fatti l'uomo in più della squadra ed erede dei vari Noslin e Ngonge. Per questo, secondo i nostri pronostici Verona - Roma sarà nel segno di almeno un gol del talento classe 2002.

Scommessa 2; segna Suslov: 7,50 con Sisal

Verona - Roma: ipotesi pareggio

Entrambe le squadre puntano con forza alla vittoria, ma guai a sottovalutare l’ipotesi pareggio. Il Verona è squadra ricca di giocatori alla prima esperienza (se non alla seconda o terza stagione) in Serie A, ma è assolutamente imprevedibile. La squadra di Paolo Zanetti (che dovrebbe riproporre Montipò tra i pali e non la sorpresa Perilli) può tenere testa ad una Roma ancora in cerca di un’identità tattica chiara e alle prese con troppe turbolenze ambientali. L’impressione, così, è che il match del Bentegodi finirà in pareggio.

Scommessa 3; pareggio: 3,60 con William Hill