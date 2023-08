In questo articolo i lettori possono trovare i pronostici Verona - Roma e consigli utili per scommettere sul match di Serie A

I nostri esperti di scommesse sportive online mettono a disposizione le migliori quotazioni, consigli per scommettere sulla seconda giornata di Serie A e pronostici Verona - Roma.

Si giocherà sabato 26 agosto alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi, il match tra gli scaligeri e i giallorossi. I veneti hanno cominciato bene il Campionato con una vittoriosa trasferta ad Empoli, dove hanno vinto per 1 a 0 grazie a un gol del neoacquisto Federico Bonazzoli, e ci terranno a fare bella figura anche di fronte al loro pubblico. La Roma, dopo essere stata rimontata dalla Salernitana, ha pareggiato 2 a 2 grazie ad una doppietta del Gallo Belotti e proverà a portare a casa la prima vittoria stagionale.

Le probabili formazioni:

Verona (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Mboula, Ngonge; Bonazzoli

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Belotti.

I nostri pronostici Verona – Roma

I nostri pronostici Verona vs Roma bet365 Sisal William Hill Primo marcatore Paulo Dybala 4.75 5.50 5.50 Over 2.5 2.20 2.10 2.30 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.05 2.05 2.00

L’esordio de la Joya

Tra i grandi assenti nell'esordio stagionale della Roma in Serie A contro la Salernitana, l'argentino, scontata la squalifica, è pronto a trascinare i suoi compagni con la sua classe. Probabile che il suo connazionale Leandro Paredes subentri a partita già iniziata, com’è successo alla prima di campionato contro i campani. L’anno scorso Dybala ha giocato 25 partite di Serie A su 38, con la Roma che ha ottenuto 14 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte per un totale di 46 punti conquistati sui 75 disponibili. Un vero e proprio talismano insomma, anche se le due vittorie arrivate contro il Verona in Campionato, hanno visto il fuoriclasse dell’albiceleste assente per infortunio in entrambe le occasioni. Risulta tra i favoriti come primo marcatore dai pronostici Verona - Roma.

Scommessa 1: primo marcatore Paulo Dybala: 4,75 con bet365

Il ritorno del Gallo

Contro la Salernitana si è finalmente sbloccato Belotti, che prima ha visto il VAR annullare un suo splendido gol ma poi, dopo appena 10 minuti, ne ha segnato uno valido, il primo con la maglia della Roma in Campionato. Il Gallo ha poi salvato il risultato segnando una doppietta di testa, a pochi minuti dalla fine del match. Con Tammy Abraham fermo ai box a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, Andrea Belotti può essere fondamentale per Mourinho. Con la scorsa stagione condizionata dagli infortuni, quello appena cominciato può essere il Campionato del riscatto per il numero 11 giallorosso.

Scommessa 2: over 2.5: 2,10 con Sisal

Il carattere del Verona

Il Verona ha concluso lo scorso campionato con il brivido, rischiando fino alla fine di essere retrocesso in Serie B. Con la salvezza come primo obiettivo, riuscire a guadagnare 3 punti in casa di una diretta rivale come l’Empoli è sicuramente galvanizzante. La formazione allenata da Marco Baroni si troverà di fronte una Roma che la scorsa stagione ha fatto bottino pieno al Bentegodi. Se giocheranno con la stessa intensità vista contro l’Empoli, gli scaligeri potrebbero seriamente provare a impensierire gli uomini di Mourinho. Occhio quindi alle sorprese che potrebbero stravolgere i pronostici Verona - Roma.

Scommessa 3: pareggio alla fine del 1° tempo: 2,00 con William Hill