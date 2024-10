In questo articolo si possono trovare i pronostici Verona - Monza, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona – Monza, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Alessandro Nesta e quella guidata da Paolo Zanetti.

La partita, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di lunedì 21 ottobre allo Stadio Brianteo.

I nostri pronostici Verona - Monza

Il nostro pronostico Verona - Monza bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 3-1 Verona 21.00 22.00 21.00 Matteo Pessina segna 6.00 5.00 5.00 Vittoria Monza 3.50 3.40 3.40

Come scommettere su Verona - Monza: analisi match e pronostici

Sfida che può dire tanto in chiave salvezza, quella che vede protagonisti Verona e Monza. I padroni di casa vogliono il bis dopo il successo importantissimo contro un'altra diretta concorrente come il Venezia: nel caso, gli scaligeri si porterebbero a quota 12 punti, un lusso - dopo appena otto turni - per una squadra che punta alla permanenza in massima serie.

Il Monza, dal canto suo, si ritrova in una posizione insolita dopo le stagioni da sogno con Palladino in panchina. I brianzoli hanno raccolto solo 4 punti fin qui e occupano l'ultimo posto in graduatoria con il Venezia: la squadra di Alessandro Nesta (serio rischio esonero per lui) ha assoluto bisogno del primo successo in questo campionato.

Probabili formazioni Verona - Monza

Per i pronostici Monza – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric; Belahyane, Duda; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. Allenatore: P. Zanetti.

Montipò, Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric; Belahyane, Duda; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. Allenatore: P. Zanetti. MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; D. Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta.

Confrontare le quote vincente della partita Monza – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Verona, un altro successo per la quota salvezza

Il Verona sta vivendo un ottimo avvio di stagione, come testimoniano i 9 punti conquistati fin qui (cinque in più degli avversari brianzoli). Il tecnico Paolo Zanetti ha ormai trovato la quadratura del cerchio: nel suo 4-2-3-1 spazio per la sorpresa Tengstedt e per due certezze come Suslov e Lazovic. I veneti sembrano troppo avanti: così, secondo i nostri pronostici Verona - Monza è gara che si chiuderà con un netto 3-1.

Scommessa 1; risultato esatto 3-1 Verona: 21,00 con bet365

Pessina, il capitano che prende per mano la squadra

Capitan Pessina è l’uomo di maggiore caratura tecnica in casa Monza, soprattutto dopo il doloroso addio di Colpani. Il campione d’Europa 2020 deve mettersi la squadra sulle spalle: secondo la nostra previsione, il centrocampista sarà autore di almeno un gol nell’arco dei novanta minuti.

Scommessa 2; Matteo Pessina segna: 5,00 con Sisal

Monza, il primo successo per la svolta stagionale

I lombardi di Alessandro Nesta hanno assolutamente bisogno della prima vittoria in questo campionato. Oltretutto, parliamo di una squadra che può fare affidamento su individualità niente male: con Pessina c’è anche un talento in ascesa come Daniel Maldini, che si sta facendo apprezzare pure in nazionale. Per i nostri pronostici Verona -Monza è gara che potrebbe chiudersi con l’attesissima (prima) vittoria di Izzo e compagni.

Scommessa 3; vittoria Monza: 3,40 con William Hill