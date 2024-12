Pronostici Verona – Milan e informazioni utili per scommettere: sfida delicata per il secondo posto e non solo

In questo articolo si possono trovare i pronostici Verona - Milan, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona-Milan, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paolo Zanetti e quella guidata da Paulo Fonseca.

La partita, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di venerdì 20 dicembre allo stadio Marcantonio Bentegodi.

I nostri pronostici Verona - Milan

Il nostro pronostico Verona - Milan bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-1 Milan 8.50 8.50 8.50 Camarda segna il primo gol 6.50 5.75 6.50 Vittoria Verona 5.50 5.25 5.50

Come scommettere su Verona – Milan: analisi match e pronostici

Il Verona non evoca mai buoni ricordi in casa Milan. I rossoneri sono di scena su un campo difficile e, per giunta, si ritrovano al cospetto di una squadra che ha recentemente ritrovato la vittoria (importantissimo 3-2 contro il Parma). Sfida dunque tutt’altro che semplice, anche alla luce dei tanti infortuni e di qualche caso spinoso con cui Mister Fonseca deve fare i conti.

Guardando al campo, poi, non fa dormire sonni tranquilli la prova tutt’altro che soddisfacente contro un’altra squadra in lotta per la salvezza come il Genoa: un pareggio a reti bianche che ha mostrato ancora una volta l’inconsistenza dell’attacco milanista.

Probabili formazioni Verona vs Milan

Per i pronostici Verona – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic; Suslov, Tengstedt; Sarr. Allenatore: Zanetti

Montipò; Dawidowicz, Coppola Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic; Suslov, Tengstedt; Sarr. Allenatore: Zanetti MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Morata, Leao; Abraham. Allenatore: Fonseca.

Confrontare le quote vincente della partita Verona - Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Milan, sarà una vittoria sofferta: 2-1 al Bentegodi

Il Milan deve fare i conti con assenze pesanti (Musah si aggiunge ai vari Bennacer, Pulisic, Loftus-Cheek e Okafor), ma non può permettersi altre uscite a vuoto. La corsa Champions non aspetta e allora occhio all'orgoglio di Leao e Morata, reduci da una serata deludente contro il Genoa. A sinistra c'è ancora Jimenez al posto di Theo Hernandez, mentre a centrocampo tutto passa per i piedi del solito Reijnders. Secondo il nostro pronostico Verona-Milan si chiuderà sull'1-2 per i rossoneri.

Scommessa 1; risultato esatto 2-1 Milan: 8,50 con bet365

Ecco il primo gol del predestinato Camarda

Sedici anni e già tre gol tra i professionisti, tutti con il Milan Futuro. Ora l'occasione di lasciare il segno anche tra i grandissimi: secondo la nostra previsione, la gara sarà combattuta e bloccata fino all'entrata in campo di questo predestinato che farà comodo anche alla nazionale. Sarà di Camarda il primo gol del match.

Scommessa 2; Camarda primo marcatore: 5,75 con Sisal

Verona, seconda vittoria di fila e Zanetti rimane al timone

Verona più forte di tutto e di tutti. Il recente infortunio di Harroui (stagione finita) e le tante turbolenze degli ultimi tempi (Mister Zanetti ad un passo dall'esonero) avrebbero abbattuto chiunque: invece, gli scaligeri si sono rialzati a Parma e sono pronti a servire il bis anche contro il Milan. Occhio all'intraprendenza di Tchatchoua, alla classe di Suslov e alla voglia di gol di Tengstedt e Sarr. Secondo i nostri pronostici, Verona-Milan si chiuderà con un successo dei padroni di casa: tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Scommessa 3; Vittoria Verona: 5,50 con William Hill