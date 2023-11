In questo articolo i lettori possono consultare i pronostici Verona - Lecce, quote e consigli dei nostri esperti per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona – Lecce le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Prima sfida del lunedì quella tra scaligeri e salentini, che avrà luogo alle ore 18.30 allo stadio Bentegodi di Verona. Gialloblu a caccia dei tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, pugliesi che dopo il rocambolesco 2 a 2 contro il Milan cercano un altro risultato utile.

I nostri pronostici Verona - Lecce

I nostri pronostici Verona - Lecce bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.50 2.40 2.30 Lecce in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.60 3.60 3.50 Risultato esatto 1-1 6.00 5.50 5.50

Come scommettere su Verona – Lecce: analisi match e pronostici

Per i padroni di casa Hien guiderà la difesa gialloblù. A centrocampo pronto il duo Duda-Folorunsho, mentre sulle corsie tornerà Lazovic. In avanti sulla trequarti ci saranno Bonazzoli e Ngoge, mentre Djuric agirà nel ruolo di numero 9.

Per i giallorossi pronti Gendrey e Gallo in versione esterni, mentre Pongracic e Baschirotto formeranno la coppia dei centrali. A centrocampo D’Aversa dovrebbe concedere spazio a Kaba, Blin e Rafia. Spazio poi a Strefezza, che dovrebbe essere lanciato dall’inizio con Banda e Krstovic a completare il reparto.

Probabili formazioni Verona - Lecce

Per i pronostici Verona – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Terracciano, Duda, Folorunsho, Lazovic; Bonazzoli, Ngonge; Djuric

Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Terracciano, Duda, Folorunsho, Lazovic; Bonazzoli, Ngonge; Djuric LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Blin, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda

Confrontare le quote vincente della partita Verona – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due difese non proprio solide

Secondo i nostri pronostici Verona – Lecce, la partita metterà di fronte due delle peggiori difese del campionato. Entrambe le formazioni infatti hanno subìto 16 reti. Ci si può aspettare quindi una partita ricca di gol allo Stadio Bentegodi.

Scommessa 1; over 2.5: 2,50 con bet365

Il carattere dei salentini

Dopo aver rimontato 2 reti al Milan di Stefano Pioli, i giallorossi guidati da D’Aversa vogliono dimostrare il loro carattere anche contro il Verona. Al momento 14esimi in classifica, i salentini cercheranno l’ennesimo risultato utile fuori casa. Facile immaginare secondo i pronostici Verona - Lecce il vantaggio della squadra in trasferta per almeno un tempo.

Scommessa 2; Lecce in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,60 con Sisal

Il Verona per risalire la china

Con il chiaro obiettivo della salvezza, gli scaligeri devono iniziare a fare risultato per accumulare punti preziosi. La partita, stando ai pronostici Verona – Lecce può permettere ai padroni di casa di conquistare un risultato utile per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 5,50 con William Hill