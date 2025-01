Pronostici Verona – Lazio e informazioni utili per scommettere: tra lotta salvezza e obiettivo Champions, la gara è ricca di incognite

In questo articolo si possono trovare i pronostici Verona-Lazio, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona - Lazio, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paolo Zanetti e quella guidata da Marco Baroni.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di domenica 19 gennaio allo Stadio Marcantonio Bentegodi.

I nostri pronostici Verona - Lazio

Il nostro pronostico Verona - Lazio bet365 Sisal William Hill Tavares segna durante l’incontro 7.50 7.50 7.50 Risultato esatto 2-0 Lazio 8.00 9.00 8.50 Vittoria Verona + GOL 9.50 8.00 9.00

Come scommettere su Verona – Lazio: analisi match e pronostici

Marco Baroni torna da avversario al Bentegodi, stadio che l’anno scorso lo ha visto protagonista di una salvezza incredibile sulla panchina del Verona. Contro gli scaligeri, però, non c'è spazio per i sentimentalismi: dopo avere raccolto solo tre punti nelle ultime tre gare, la Lazio deve assolutamente vincere per tenere alla larga le altre pretendenti per il quarto posto. I biancocelesti devono fare i conti anche con qualche assenza di troppo, dallo squalificato Tchaouna, passando per gli infortunati Lazzari, Vecino, Noslin e Zaccagni. Proprio per le tante defezioni in attacco, Baroni potrebbe utilizzare Tavares in posizione più avanzata.

I padroni di casa del Verona, invece, propongono la formazione vista negli ultimi tempi: Zanetti propone ancora il doppio attaccante (Tengstedt e Sarr) e il trequartista Suslov, mentre in difesa da segnalare il ballottaggio tra Ghilardi e Magnani. I veneti hanno bisogno di fare punti: nell'ultimo turno la sconfitta in casa del Napoli capolista, ma fanno ben sperare le precedenti prestazioni con Udinese e Bologna (con tanto di 4 punti conquistati sui 6 disponibili).

Probabili formazioni Verona vs Lazio

Per i pronostici Verona – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr. Allenatore: P. Zanetti

Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr. Allenatore: P. Zanetti LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Tavares; Castellanos. Allenatore: Baroni

Nuno Tavares si riscopre bomber

Non è propriamente un bomber, non avendo siglato nemmeno un gol in una stagione e mezzo con le maglie di Nottingham Forest e Lazio, ma la posizione avanzata potrebbe cambiare un po' le carte in tavola. Nuno Tavares dovrebbe giocare da esterno offensivo e non nella solita posizione di terzino sinistro: secondo il nostro pronostico Verona - Lazio sarà nel segno di almeno un gol del laterale portoghese. Un ritorno al passato: tre stagioni fa, infatti, il classe 2000 riuscì a realizzare la bellezza di sei reti con la maglia del Marsiglia.

Scommessa 1: Tavares segna: 7,50 con bet365

Lazio, una vittoria per la Champions

La Lazio sta facendo benissimo in Europa League, ma per l’anno prossimo vuole alzare l’asticella e giocarsi le sue carte anche in Champions. Per questo, però, serve la prima vittoria di questo 2025: nonostante le tante assenze, la squadra di Baroni riuscirà a imporsi in terra veneta. Secondo la nostra previsione, i biancocelesti vinceranno con un agevole 2-0.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Lazio: 9,00 con Sisal

Verona, dopo Bologna ecco un’altra impresa

Il Verona è squadra capace di mettere i bastoni tra le ruote ai top team della Serie A. Lo ha fatto con il Bologna (vincendo addirittura allo stadio Dall’Ara) e si ripeterà anche contro i biancocelesti dell’ex Baroni. Secondo il nostro pronostico Verona - Lazio si chiuderà con l’importantissimo successo salvezza dei padroni di casa. Dimostrazione ulteriore che Mister Paolo Zanetti (a dicembre ad un passo dall’esonero) ha finalmente trovato il bandolo della matassa.

Scommessa 3; Vittoria Verona + GOL: 9,00 con William Hill