In questo articolo si possono trovare i pronostici Verona – Juventus, le quote dei bookmakers e l’analisi del match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match. Partita valevole per la seconda giornata della Serie A 2024/25. Verona e Juventus si affronteranno lunedì 26 agosto alle 20:45. Entrambe le squadre hanno iniziato il campionato con una vittoria: la Juventus ha battuto a Torino il neopromosso Como, mentre il Verona non ha dato scampo al Napoli, sconfitto al Bentegodi con un rotondo 3-0.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Verona – Juventus

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Verona - Juve bet365 Sisal William Hill La Juventus vince il primo tempo 2.30 2.30 2.30 Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro 2.20 2.25 2.00 Risultato esatto 0-2 Juventus 7.50 7.75 7.50

Come scommettere su Verona – Juventus: analisi match e pronostici

La Juventus contro il Como ha vinto e convinto, l’avventura di Thiago Motta alla guida dei bianconeri è iniziata con un 3-0 contro la squadra di Fabregas. La Juventus è determinata a vincere anche la sfida del Bentegodi, ma l’Hellas è carico dopo la netta vittoria contro il Napoli e proverà a conquistare un risultato positivo anche contro i bianconeri. I presupposti per una sfida avvincente ci sono tutti.

Probabili formazioni Verona vs Juve

Per i pronostici Verona – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Frese; Belahyane, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti.

Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Frese; Belahyane, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Motta

Confrontare le quote vincente della partita Verona – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Juventus con le idee chiare

I bianconeri scenderanno in campo al Bentegodi con l’obiettivo di conquistare i tre punti in palio e secondo i pronostici scommesse la squadra di Thiago Motta sarà protagonista già nel primo tempo. A Torino sponda bianconera è iniziata una nuova era, l’obiettivo della Juventus è vincere dominando il gioco. Secondo gli esperti l’entusiasmo del Verona dopo la vittoria con il Napoli non basterà e la Juventus chiuderà la prima frazione in vantaggio.

Scommessa 1; la Juventus vince il primo tempo: 2,30 con bet365

Dusan Vlahovic vuole sbloccarsi

Reduce da un Europeo tutt’altro che positivo, l’attaccante della Juventus farà il possibile per mettere la sua firma nella sfida contro l’Hellas. Vlahovic contro il Como è andato vicino al goal in più di un’occasione e secondo i pronostici scommesse al Bentegodi il serbo potrebbe segnare almeno una rete.

Scommessa 2; Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 1,80 con Sisal

La Signora vuole il bis

Secondo i nostri esperti di scommesse sportive online ci sono i presupposti per una vittoria bianconera, la squadra di Thiago Motta, soprattutto dopo il 3-0 del Verona inflitto al Napoli all’esordio, non commetterà l’errore di sottovalutare gli avversari.

Scommessa 3; risultato esatto 0-2 Juventus: 7,50 con William Hill