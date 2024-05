Pronostici Verona - Inter e informazioni utili per scommettere: nerazzurri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Verona - Inter, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 26 maggio ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona - Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra scaligeri e nerazzurri, match valido per la 38esima giornata di campionato, l’ultima di Serie A.

Match importante soltanto per le statistiche, la partita tra veneti e lombardi metterà di fronte due formazioni che hanno conquistato già i loro obiettivi stagionali. Il Verona festeggerà la salvezza acquisita davanti al proprio pubblico, mentre l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi potrebbe dare spazio alle seconde linee nerazzurre.

I nostri pronostici Verona - Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Verona - Inter bet365 Marathonbet William Hill Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.05 2.04 1.95 Risultato esatto 0-2 Inter 8.00 7.80 8.00 Lautaro Martinez marcatore nell’incontro 2.10 2.10 2.05

Maggiori informazioni, quote Verona - Inter, pronostici e mercati sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei siti di scommesse. Inoltre gli appassionati di betting troveranno una più ampia panoramica sul mondo del calcio e delle scommesse visitando:

la nostra pagina con un confronto dei migliori siti scommesse con registrazione SPID

la nostra guida al codice promo Betclic alla registrazione, bonus benvenuto e tanto altro di questo operatore.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Verona - Inter: analisi match e pronostici

Nerazzurri favoriti come sempre, contro il Verona potrebbero ottenere la loro 30esima vittoria in campionato.

Probabili formazioni Verona - Inter

Per i pronostici Verona - Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

HELLAS VERONA (4-2-3-1) - Montipò; Centonze, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Suat Serdar, Folorunsho; Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli.

Montipò; Centonze, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Suat Serdar, Folorunsho; Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli. INTER (3-5-2) - Audero; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Barella, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro.

Confrontare le quote vincente della partita Verona - Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Inter vuole finire come ha cominciato

Il 19 agosto 2023 il campionato dell’Inter è cominciato con una vittoria per 2 a 0 ai danni del Monza. Da allora, in 37 partite giocate, l’Inter ha conquistato 29 vittorie, pareggiando 6 volte e subendo soltanto 2 sconfitte. La squadra allenata da Simone Inzaghi vorrà terminare il suo strepitoso campionato così come l’ha cominciato, conquistando l’ennesima vittoria. I nerazzurri sono i favoriti da quote e pronostici Verona - Inter.

Scommessa 1; Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,05 con bet365

L’Inter per la vittoria numero 30

A scudetto ormai già cucito sul petto, i nerazzurri vorrebbero coronare la loro fantastica stagione vincendo la loro partita numero 30. Contro il Verona le seconde linee schierate da Inzaghi vorranno dimostrare tutto il loro valore e proveranno a conquistare l’ennesimo successo.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Inter: 7,80 con Marathonbet

Lautaro Martinez vuole il 25esimo gol

Uomo spogliatoio e trascinatore dell’Inter, Lautaro Martinez contro gli scaligeri cerca la rete numero 25 in campionato. Il numero 10 dei nerazzurri, capocannoniere del torneo, coronerebbe così una stagione strepitosa che l’ha visto sollevare la Coppa Scudetto per la prima volta con la fascia di capitano al braccio. I pronostici Verona - Inter lo indicano come probabile marcatore del match.

Scommessa 3; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 2,05 con William Hill