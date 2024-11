In questo articolo si possono trovare i pronostici Verona - Inter, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona-Inter, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paolo Zanetti e quella guidata da Simone Inzaghi.

La partita, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di sabato 23 novembre allo stadio Marcantonio Bentegodi.

I nostri pronostici Verona - Inter

Il nostro pronostico Verona - Inter bet365 LeoVegas William Hill Vittoria Inter 1.38 1.32 1.38 Over 2,5 1.57 1.52 1.57 Pareggio 5.25 5.20 5.00

Come scommettere su Verona – Inter: analisi match e pronostici

Il Verona ha bisogno di un'altra vittoria contro la big, dopo quella contro la Roma di inizio novembre. Gli scaligeri sono ad appena tre lunghezze dalla zona retrocessione e non possono accontentarsi di un pareggio nemmeno contro l'Inter campione d'Italia. Pesano in questo senso le quattro sconfitte collezionate nelle ultime cinque gare: un rendimento tutt'altro che in linea con l'obiettivo salvezza.

Dal canto suo, l'Inter deve fare i conti con gli acciacchi post-nazionale di Calhanoglu, che sicuramente sarà lasciato a riposo. Al suo posto dovrebbe esserci l'albanese Asllani: niente esperimenti in vista, in stile Barella nel ruolo (probabilmente non congeniale) di regista. Sempre in ottica infermeria, le buone notizie arrivano dagli esterni, con Carlos Augusto che ha recuperato dal recente infortunio e il canadese Buchanan pronto al "nuovo esordio" dopo il grave infortunio subito ad inizio estate.

Probabili formazioni Verona vs Inter

Per i pronostici Verona – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (4-2-3-1) : Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Serdar, Belahyane; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

: Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Serdar, Belahyane; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Asllani, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, M. Thuram. Allenatore: S. Inzaghi

Confrontare le quote vincente della partita Verona - Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Inter decisamente più forte: sarà successo a tinte nerazzurre

Vincere per mettere pressione al Napoli. Questo l’obiettivo di un’Inter che, in caso di vittoria, si ritroverebbe (almeno momentaneamente) al primo posto in classifica. Per questo Mister Simone Inzaghi non può permettersi errori: l’impressione è che il tecnico ex Lazio proporrà la migliore formazione possibile, al netto delle condizioni dei giocatori recentemente impegnati in nazionale. In questo senso, riflettori puntati su Barella e ovviamente sul duo d’attacco composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Grande qualità in campo: per questo, secondo il nostro pronostico Verona-Inter è gara che i nerazzurri riusciranno a fare propria.

Scommessa 1; vittoria Inter: 1,38 con bet365

Attacco interista al top e il Verona subisce troppo. Non mancheranno i gol

Il Verona ha la difesa più battuta della Serie A, come certificano i 27 gol subiti nell'arco di dodici gare. Troppi se consideriamo che il Venezia fanalino di coda ne ha incassati sei in meno. Dall'altro lato, l'Inter ha fin qui realizzato 26 reti, a dimostrazione che parliamo di una squadra dal potenziale offensivo immenso. Secondo la nostra previsione, così, la gara sarà nel segno di almeno tre gol totali.

Scommessa 2; over 2,5: 1,60 con Leovegas

Orgoglio Verona: il pareggio non è impossibile

Il Verona, come dicevamo, avrebbe bisogno di un colpaccio. Ma in Serie A, quando sei in lotta per la salvezza, ci si deve anche accontentare: un pareggio, insomma, non sarebbe certamente da buttare via. I veneti si affidano al sempre più convincente Belahyane a centrocampo (occhio all'interesse del Milan) e ai trequartisti Suslov e Harroui. Anche e soprattutto grazie a questi tre talenti, per i nostri pronostici Verona - Inter è gara che si chiuderà sul pareggio.

Scommessa 3: pareggio 5,00 con William Hill