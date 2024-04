Pronostici Verona – Genoa e informazioni utili per scommettere: gli esperti prevedono un pareggio tra le due formazioni

In questo articolo si possono trovare i pronostici Verona – Genoa, quote dei bookmakers e analisi della partita ore 18:00 domenica 7 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona – Genoa, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra scaligeri e grifoni.

Entrambe reduci da 2 pareggi per 1 a 1 contro Cagliari e Frosinone in occasione dell’ultima giornata di campionato, Verona e Genoa hanno obiettivi diversi. Già salvi gli uomini allenati da Alberto Gilardino, a + 2 dal terzultimo posto quelli allenati da Marco Baroni che non possono permettersi passi falsi a 8 giornate dal termine del campionato.

I nostri pronostici Verona – Genoa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Verona - Genoa bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.50 2.40 2.37 Risultato esatto 2-1 Verona 11.00 11.50 11.00 Verona in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.50 3.50 3.40

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Verona – Genoa: analisi match e pronostici

A poche giornate dal termine, e con un calendario tutt’altro che semplice davanti a sé, con le sfide contro Atalanta, Udinese e Lazio previste nelle prossime settimane, gli scaligeri devono dare il massimo per potersi garantire una salvezza tranquilla senza doversi giocare il tutto per tutto negli ultimi turni.

Probabili formazioni Verona - Genoa

Per i pronostici Verona – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (4-2-3-1) Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Bonazzoli.

Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Bonazzoli. GENOA (3-5-2) J.Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Badelj, Frendrup, Messias, Spence; Gudmundsson, Ankeye.

Confrontare le quote vincente della partita Verona – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Allontanarsi dalla zona calda

Dopo aver strappato un punto a Cagliari nello scontro diretto con una rivale per la salvezza, al Verona servono 3 punti per potersi allontanare dai meandri della zona retrocessione. Gli scaligeri giocheranno contro un Genoa già salvo che non ha più tantissimo da dire a questo campionato ed anche per questo motivo i pronostici Verona – Genoa prevedono la possibilità di assistere a una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,50 con bet365

Una vittoria per sperare

Il Verona ha davanti a sé un calendario complicato, con le trasferte di Bergamo e di Roma contro la Lazio, e lo scontro diretto contro l’Udinese al Bentegodi. I gialloblu successivamente ospiteranno Fiorentina e Torino, due squadre che a maggio potrebbero ancora essere in corsa per un posto in Europa. Se vuole rimanere in Serie A, la squadra di Baroni deve provare a fare più punti possibile, a partire proprio dal match contro il Genoa.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Verona: 11,50 con Sisal

Il Verona per rimanere in Serie A

Il Verona è in piena corsa per evitare la retrocessione. Dopo essersi salvato lo scorso anno nello spareggio contro lo Spezia, la formazione di Marco Baroni non vince da 180 minuti. L’ultimo successo degli scaligeri infatti risale alla trasferta di Lecce, dove i veneti si imposero per 1 a 0. Una vittoria contro il Genoa porterebbe indubbiamente entusiasmo ed ottimismo nell’ambiente gialloblu in vista del rush finale per rimanere in Serie A, come suggeriscono alcuni pronostici Verona - Genoa.

Scommessa 3; Verona in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,40 con William Hill