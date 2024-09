In questo articolo si possono trovare i pronostici Verona – Fiorentina, quote dei bookmakers e analisi della partita ore 15:00 di domenica 5 maggio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match previsto tra scaligeri e gigliati, partita valida per il 35esimo turno di Serie A.

Dopo la sconfitta contro la Lazio in occasione dell’ultima giornata di campionato, il Verona di Marco Baroni ospita la Viola di Francesco Italiano reduce dallo spettacolare 5 a 1 inflitto al Sassuolo di Davide Ballardini all’Artemio Franchi di Firenze.

I nostri pronostici Verona – Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Verona - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.10 2.05 Risultato esatto 1-3 Fiorentina 19.00 22.00 19.00 Lucas Beltràn marcatore nell’incontro 3.75 4.00 3.50

I giocatori che volessero consultare ulteriori quote Verona - Fiorentina, pronostici e mercati possono visitare i siti scommesse online ufficiali. Inoltre gli appassionati di scommesse troveranno utili info visitando

la nostra guida ai nuovi siti scommesse online in Italia

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Lottomatica esclusivo per ottenere un welcome bonus maggiorato.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Verona – Fiorentina: analisi match e pronostici

Semifinalista di Conference League e ancora in corsa per un eventuale posto nell’Europa che conta dalla prossima stagione, la Fiorentina di capitan Biraghi cercherà di andare a punti anche contro il Verona.

Probabili formazioni Verona - Fiorentina

Per i pronostici Verona – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (4-2-3-1) : Montipò; Centonze, Magnani, Coppola,Tchatchoua/Vinagre; Duda/Dani Silva, Serdar; Suslov/Mitrovic, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

: Montipò; Centonze, Magnani, Coppola,Tchatchoua/Vinagre; Duda/Dani Silva, Serdar; Suslov/Mitrovic, Folorunsho, Lazovic; Noslin. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran/Barak, Sottil; Kouamé/Belotti.

Confrontare le quote vincente della partita Verona – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Ad entrambe le squadre serve la vittoria

Il Verona per salvarsi, la Fiorentina per continuare la rincorsa all’Europa, entrambe le squadre metteranno in campo le loro motivazioni in un match che, a detta degli esperti potrebbe essere ricco di occasioni da una parte e dall’altra. Con il Marcantonio Bentegodi che è stato territorio di conquista per diverse formazioni quest’anno, i pronostici Verona - Fiorentina prevedono la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2,5: 2,10 con bet365

La viola per il successo numero 15

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia ad opera dell’Atalanta, la Fiorentina si è abbondantemente rifatta in campionato demolendo il Sassuolo battendolo per 5 a 1 al Franchi. Contro il Verona, gli uomini allenati da Vincenzo Italiano potrebbero sfruttare l’inerzia positiva della gara contro i neroverdi per conquistare la loro vittoria numero 15 in campionato.

Scommessa 2; risultato esatto 1-3 Fiorentina: 22,00 con Sisal

Lucas Beltràn a caccia del gol

Nella goleada contro il Sassuolo, Lucas Beltràn è stato lasciato in panchina a scopo precauzionale. Ripresosi completamente dall’infortunio che l’ha tenuto fuori per qualche giornata, contro gli scaligeri il numero 9 argentino cercherà la rete numero 7 in questo campionato, e i pronostici Verona – Fiorentina, lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Lucas Beltràn marcatore nell’incontro: 3,50 con William Hill