Pronostici Verona – Empoli e informazioni utili per scommettere: Lazovic e compagni devono fare i conti con l’entusiasmo toscano

In questo articolo si possono trovare i pronostici Verona-Empoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Verona-Empoli, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Paolo Zanetti e quella guidata da Roberto D’Aversa.

La partita, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 8 dicembre allo stadio Marcantonio Bentegodi.

I nostri pronostici Verona - Empoli

Il nostro pronostico Verona - Empoli bet365 Sisal William Hill Vittoria Verona 2.60 2.60 2.60 Risultato esatto 1-1 5.50 5.25 5.00 Vittoria Empoli 3.10 3.25 3.10

Come scommettere su Verona – Empoli: analisi match e pronostici

Una sfida salvezza da non sbagliare. Così possiamo presentare la sfida in programma in casa di un Verona in caduta libera, reduce da tre sconfitte consecutive e ormai ad una sola lunghezza dalla zona retrocessione. Quattro punti e tanta tranquillità in più per un Empoli che in campionato non vince da tre turni: parliamo, però, di una squadra che comunque ha raccolto due pareggi preziosi contro Lecce e Udinese, che è incappata nella classica serata storta in casa del Milan (non proprio gli ultimi arrivati) e che nel frattempo si è anche tolta la soddisfazione di eliminare i cugini della Fiorentina in Coppa Italia.

Le due squadre si sfidano per la prima volta in questa stagione: l’ultimo confronto diretto risale allo scorso 13 gennaio, quando i veneti si imposero per 2-1 con reti di Djuric e Ngonge. Per gli amanti delle statistiche, l'Empoli non batte il Verona in campionato dall'aprile 2016: 1-0 con gol del mitico Massimo Maccarone.

Probabili formazioni Verona vs Empoli

Per i pronostici Verona – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Serdar, Belahyane; Suslov, Tengstedt, Lazovic; Sarr. Allenatore: Zanetti

Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Serdar, Belahyane; Suslov, Tengstedt, Lazovic; Sarr. Allenatore: Zanetti EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Maleh, Giu. Pezzella; Pellegri, Seb. Esposito. Allenatore: D'Aversa

Verona, una vittoria per tornare a correre

Dopo un buon avvio di campionato (clamoroso il successo all’esordio con il Napoli), il Verona sta conoscendo una crisi di risultati che si fa sempre più allarmante. L’impressione è che il miracolo dell’anno scorso, firmato da un Mister Baroni che sta facendo benissimo alla Lazio, sia difficile da ripetere.

C’è, però, tutto il tempo per rimediare, anche guardando al prossimo calciomercato: nel frattempo Mister Zanetti deve limitare i danni e affidarsi a quello che ha, dalla bandiera Lazovic passando per i gioielli Belahyane e Suslov, fino ad arrivare all'attaccante Sarr. Giocatori, questi, da non sottovalutare: secondo il nostro pronostico Verona-Empoli è gara che sarà vinta dai padroni di casa. Ma ci sarà da soffrire.

Scommessa 1; vittoria Verona: 2,60 con bet365

Al Bentegodi un pareggio senza grandi emozioni

Un punto a testa e tutti contenti: il Verona metterebbe fine alla serie di sconfitte consecutive, l’Empoli farebbe un ulteriore passo in avanti verso la tanto agognata quota salvezza. Secondo la nostra previsione, la gara sarà nel segno dell’equilibrio e si chiuderà con un 1-1 avaro di emozioni.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 5,25 con Sisal

L’Empoli torna a correre in campionato: l’Europa è un sogno proibito?

Una vittoria per avvicinarsi ad un settimo posto che, potenzialmente, potrebbe dare accesso alla Conference League. L'Empoli ci crede e fa bene: i toscani si godono la rinascita di Pellegri (una buona notizia anche per la nazionale) e l'esplosione del talento Sebastiano Esposito, tra i protagonisti assoluti della vittoria ai rigori in Coppa Italia.

Non solo l'attacco, parliamo di una squadra completa: in difesa c'è la certezza Ismajli (ancora nel mirino della Juventus), mentre a centrocampo tutto passa per i piedi di Henderson e dell'ottimo Anjorin. Un undici di qualità: per questo, secondo i nostri pronostici Verona-Empoli si chiuderà con il netto successo della squadra di D'Aversa.

Scommessa 3; vittoria Empoli 3,10 con William Hill