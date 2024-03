Pronostici Venezuela – Italia e informazioni utili per scommettere: azzurri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Venezuela – Italia, le quote dei bookmakers e l’analisi del match previsto giovedì 21 marzo alle ore 22:00 (ora italiana) allo Lockhart Stadium di Fort Lauderdale in Florida.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Venezuela – Italia, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla prima delle due amichevoli previste per gli azzurri in terra statunitense.

Sono due gli appuntamenti previsti per gli azzurri negli States, dove affronteranno prima il Venezuela e poi l’Ecuador.

I nostri pronostici Venezuela – Italia

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Venezuela - Italia bet365 Sisal William Hill Italia in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.00 1.95 1.85 Risultato esatto 3-0 Italia 9.50 9.75 9.00 Lorenzo Pellegrini marcatore dell’incontro 5.50 4.00 4.00

Ulteriori quote, pronostici Venezuela - Italia e mercati sono consultabili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori troveranno utili info visitando:

la nostra guida ai top siti di scommesse sportive online

la nostra pagina dedicata al codice bonus bet365 alla registrazione, come funziona ed iniziative dell'operatore.

Come scommettere su Venezuela – Italia: analisi match e pronostici

Arriva poco meno di 3 mesi prima dei Campionati Europei quest’amichevole, che servirà soprattutto per capire il processo di crescita degli azzurri nell’assimilazione del criterio di gioco di Spalletti. E’previsto infatti per il 15 giugno l’esordio degli Azzurri alla manifestazione continentale che avrà luogo in Germania quando al Westfalenstadion di Dortmund affronteranno l’Albania.

Probabili formazioni Venezuela - Italia

Per i pronostici Venezuela – Italia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Savarino; Rondon.

Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Savarino; Rondon. ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui.

Confrontare le quote vincente della partita Venezuela – Italia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Differenze sostanziali

Quella contro il Venezuela sarà una partita che servirà fondamentalmente a Luciano Spalletti a verificare lo stato di forma degli azzurri in vista dei prossimi campionati europei. Vista la differenza sostanziale tra le due formazioni, i pronostici Venezuela - Italia si aspettano che la nazionale azzurra vada in vantaggio già nei primi 45 minuti.

Scommessa 1; Italia in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.5: 2,00 con bet365

Prepararsi al meglio

In vista di un girone tosto come quello che vedrà in Germania gli azzurri giocarsi il passaggio del turno contro Albania, Croazia e Spagna, un risultato rotondo contro il Venezuela potrebbe essere una panacea e un’iniezione di fiducia per gli uomini allenati da Luciano Spalletti, che faranno di tutto per vincere la prima delle due amichevoli previste negli States.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Italia: 9,00 con Sisal

La cura De Rossi per Lorenzo Pellegrini

Dalla prima gara della Roma con Daniele De Rossi in panchina, ossia dal 20 gennaio scorso, solo Phil Foden, il gioiello del Manchester City, ha segnato più gol di Lorenzo Pellegrini tra i centrocampisti dei 5 maggiori campionati europei. Il fantasista di Guardiola ha infatti realizzato 6 reti, contro le 5 messe a segno dal capitano della Roma che con De Rossi in panchina ha subìto una meravigliosa metamorfosi. Anche Luciano Spalletti vuole approfittare del momento di forma del numero 7 giallorosso, e i pronostici Venezuela – Italia lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Lorenzo Pellegrini marcatore dell’incontro: 4,00 con William Hill