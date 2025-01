Pronostici Venezia – Verona e informazioni utili per scommettere: sfida salvezza dall'esito incerto. Occhio all'ipotesi pareggio

In questo articolo si possono trovare i pronostici Venezia-Verona, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Venezia-Verona, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Eusebio Di Francesco e quella guidata da Paolo Zanetti.

La partita, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:30 di sabato 27 gennaio allo Stadio Pier Luigi Penzo.

I nostri pronostici Venezia - Verona

Il nostro pronostico Venezia - Verona bet365 Sisal William Hill Pareggio 3.50 3.25 3.40 Vittoria Venezia + GOL 4.75 4.60 4.50 Risultato esatto 1-0 Verona 9.00 9.75 10.00

Come scommettere su Venezia – Verona: analisi match e pronostici

Derby veneto che può dire tanto in ottica salvezza. Il Venezia deve conquistare il primo successo di questo 2025, il quarto in campionato, per avvicinarsi al quartultimo posto ora distante cinque punti. I lagunari hanno pareggiato le ultime due sfide salvezza contro Empoli e Parma (entrambe per 1-1), ma adesso sono nei fatti costretti a conquistare l'intera posta in palio. Sul mercato sono fin qui arrivati i rincalzi chiesti da Di Francesco (il napoletano Zerbin su tutti), ma sembra mancare qualcosa soprattutto in difesa.

Il Verona, invece, non ha fatto registrare nemmeno un colpo di mercato: un dato insolito, se si pensa alla posizione in classifica degli scaligeri (terzultimi, ma lontani un solo punto dalla zona salvezza) e all'insediamento della nuova proprietà. Gli uomini di Paolo Zanetti vengono da due sconfitte, al cospetto però di due big del campionato come Lazio e Napoli: ora c'è da fare punti contro una diretta concorrente.

Probabili formazioni Venezia vs Verona

Per i pronostici Venezia – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VENEZIA (3-5-1-1): F. Stankovic, Idzes, Sverko, Haps; Zerbin, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

F. Stankovic, Idzes, Sverko, Haps; Zerbin, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Magnani; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr. Allenatore: P. Zanetti

Confrontare le quote vincente della partita Venezia - Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Alla fine sarà pareggio: una mezza condanna per il Venezia?

Secondo il nostro pronostico Venezia-Verona si chiuderà con un pareggio che di certo non soddisferà Pohjanpalo e compagni. Per i lagunari il segno X avrà il sapore della condanna. Diverso il discorso per i gialloblu veronesi: un punto in trasferta non sarà assolutamente da buttare.

Scommessa 1: pareggio: 3,50 con bet365

Il Venezia vince dopo un mese e torna a sognare

La squadra c’è, come dimostrato nelle ultime uscite. Con la vittoria contro il Verona, il Venezia si rilancerà definitivamente in chiave salvezza: Zerbin porterà imprevedibilità sugli esterni, un toccasana per il centravanti Pohjanpalo e anche per lo sgusciante Oristanio, con quest’ultimo che potrà cercare il gol con maggiore libertà. Secondo la nostra previsione, il Venezia vincerà ma il Verona siglerà almeno un gol.

Scommessa 2: vittoria Venezia + gol: 4,60 con Sisal

Il Verona torna a fare la voce grossa: importantissimo 0-1 al Penzo

Dopo le due sconfitte contro Napoli e Lazio, con tanto di cinque gol subiti e zero realizzati, il Verona tornerà a esprimersi come sa contro una squadra del suo stesso livello. Paolo Zanetti si affiderà ancora a Ghilardi e Coppola in difesa, con l’obiettivo milanista Belahyane che detterà i ritmi nella zona nevralgica del campo. Secondo il nostro pronostico, Venezia-Verona si chiuderà sul risultato di 0-1: tre punti importantissimi per gli scaligeri.

Scommessa 3; risultato esatto 1-0 Verona: 10,00 con William Hill