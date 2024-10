In questo articolo si possono trovare i pronostici Venezia-Udinese, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Venezia – Udinese, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Eusebio Di Francesco e quella guidata da Kosta Runjaic.

La partita, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:30 di mercoledì 30 ottobre allo stadio Pierluigi Penzo.

I nostri pronostici Venezia-Udinese

Il nostro pronostico Venezia - Udinese bet365 Sisal William Hill Segna Lorenzo Lucca 3.50 3.25 3.30 Risultato esatto 3-1 Udinese 23.00 26.00 23.00 Vittoria Venezia 2.50 2.80 2.80

Come scommettere su Venezia – Udinese: analisi match e pronostici

Secondo le previsioni di inizio stagione, questa doveva essere una sfida salvezza: invece, ci troviamo a parlare di un vero e proprio testacoda. Il Venezia è sempre ultimo in classifica, ma ha raggiunto il Lecce a quota 5 punti e viene dall'ottimo 2-2 in casa del Monza. L'impressione è che Mister Di Francesco abbia trovato finalmente il bandolo della matassa, con Zampano ed Ellertsson sugli esterni, Magnus Andersen al posto di Nicolussi Caviglia a centrocampo e i soliti Pohjanpalo e Oristanio in attacco.

Dal canto suo, l’Udinese sta vivendo un avvio di campionato che definire sontuoso è dire poco. I friulani hanno totalizzato già 16 punti, un dato impressionante se si pensa che i bianconeri l'anno scorso si siano salvati all'ultima giornata totalizzandone appena 21 in più. Numeri che mostrano un cambio di marcia notevole, nel segno della guida tecnica di Mister Runjaic (alla prima esperienza in un campionato top europeo) e dei gol dello scatenato Lorenzo Lucca.

Probabili formazioni Venezia vs Udinese

Per i pronostici Venezia – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic, Idzes, Svoboda, Haps; Zampano, Andersen, Duncan, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

Stankovic, Idzes, Svoboda, Haps; Zampano, Andersen, Duncan, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco UDINESE (3-5-2): Okoye, Kabasele, Bijol, Toure; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Payero, Kamara; Davis, Lucca. Allenatore: Runjaic.

Confrontare le quote vincente della partita Venezia – Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lorenzo Lucca sempre più protagonista

Sei gol tra campionato e Coppa Italia, con tanto di prima convocazione in nazionale. Possiamo sintetizzare così il momento di Lorenzo Lucca, centravanti che è finito anche nel mirino della Juventus e di altre big europee. L’ex Pisa e Palermo non ha alcuna intenzione di fermarsi: secondo i nostri pronostici Venezia - Udinese sarà nel segno di almeno un gol dell’attaccante classe 2000.

Scommessa 1; segna Lorenzo Lucca: 3,50 con bet365

L’Udinese vuole volare: i friulani sono il nuovo Bologna?

Il calcio è ricco di squadre che sono state in grado di sovvertire i pronostici di inizio stagione. Guardando al nostro campionato, dopo il Bologna l’anno scorso, adesso sembra toccare all’ottimo Udinese di Kosta Runjaic. Friulani tra i grandi della Serie A, un deja vu come ai tempi di Zaccheroni e Spalletti prima e Guidolin poi. Paragoni pesantissimi per una squadra che - nonostante un organico inferiore a tanti altri - sta convincendo sempre di più. Per questo, la nostra previsione è che l’Udinese riuscirà a conquistare i tre punti, vincendo con un netto 3-1.

Scommessa 2; risultato esatto 3-1 Udinese: 26,00 con Sisal

Venezia, vincere per rilanciarsi in chiave salvezza

Per rilanciarsi in ottica salvezza, al Venezia serve assolutamente un successo, il secondo stagionale dopo quello contro il Genoa. I lagunari vogliono dare seguito alla buona prova messa in campo in casa del Monza e sperano nella ritrovata verve di Pohjanpalo e Busio, a conti fatti i due giocatori più rappresentativi a disposizione di Eusebio Di Francesco. La squadra veneta ha qualità: non a caso, secondo i nostri pronostici Venezia-Udinese è gara che i padroni di casa possono vincere, anche se con qualche difficoltà.

Scommessa 3; vittoria Venezia: 2,80 con William Hill