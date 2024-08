In questo articolo si possono trovare i pronostici Venezia – Torino, le quote dei bookmakers e l’analisi della gara.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Venezia – Torino, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match in programma allo stadio Penzo di Venezia il prossimo 30 agosto, con fischio d’inizio alle 18:30. Sono 14 i precedenti tra le due squadre in Serie A ed il bilancio di Venezia - Torino è sostanzialmente in equilibrio. Il Torino ha vinto in 7 occasioni, il Venezia ha conquistato 6 vittorie mentre i pareggi sono stati 6.

I nostri pronostici Venezia – Torino

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Venezia - Torino bet365 Sisal William Hill Torino vince a fine primo tempo 2.75 2.70 2.60 Zapata primo marcatore dell’incontro 5.00 5.50 5.50 Over 3,5 3.75 3.25 3.50

Come scommettere su Venezia – Torino: analisi match e pronostici

Una partenza del genere l’avrebbero immaginata in pochi. Perché il Torino nelle prime due giornate ha sfidato due big come Milan e Atalanta ed è riuscito a portare a casa 4 punti. Il lavoro di Vanoli, ex di giornata, sta regalando soddisfazioni difficili da pronosticare alla vigilia del campionato. Contro la Fiorentina, invece, il Venezia è riuscito a conquistare il primo punto della stagione, vista la sconfitta all’esordio contro la Lazio. Un punto che comunque vale oro per una squadra che ha come obiettivo stagionale la lotta per non retrocedere.

Probabili formazioni Venezia vs Torino

Per i pronostici Venezia – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Venezia (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano, Andersen, Duncan, Candela; Ellertsson, Oristanio; Gytkjaer. Allenatore: Di Francesco

Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano, Andersen, Duncan, Candela; Ellertsson, Oristanio; Gytkjaer. Allenatore: Di Francesco Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Adams, Zapata. Allenatore: Vanoli

Confrontare le quote vincente della partita Venezia – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Obiettivo Europa

Nonostante il malcontento della piazza per le cessioni eccellenti di Buongiorno (Napoli) e Bellanova (Atalanta) il Torino ha come obiettivo quel piazzamento europeo sfuggito per un pelo nell’ultima stagione. Il passaggio da Juric a Vanoli alla guida della squadra sembra aver regalato nuove idee alla squadra, che è partita fortissimo in questa Serie A 2024/25 fermando il Milan all’esordio e vincendo contro l’Atalanta. Probabile che contro il neopromossa Venezia, il club granata cercherà di indirizzare la gara fin dalle prime battute. Puntare su un Torino vincente alla fine del primo tempo secondo i pronostici Venezia - Torino è sicuramente una soluzione interessante

Scommessa 1; Torino vince a fine primo tempo: 2,75 con bet365

Zapata tradisca l’attacco

Contro l’Atalanta un miracolo di Carnesecchi gli ha negato la gioia del gol. Eppure Duvan Zapata sta trascinando il Torino in questo primo scorcio di stagione. Due gol - uno in Coppa Italia, uno in Serie A - già a referto per il colombiano, che guiderà l’attacco dei granata anche contro il Venezia. L’attaccante colombiano ha già costruito un’ottima intesa con il collega di reparto Adams. Puntare su Zapata primo marcatore in Venezia - Torino è quasi una garanzia.

Scommessa 2; Zapata primo marcatore: 5,50 con Sisal

Punti pesanti in palio

Di Francesco sta guidando il Venezia in questa stagione di Serie A. L’obiettivo dichiarato del club lagunare è la salvezza ed allora ogni punto diventa importante. Il problema è che di fronte c’è un Torino in salute, che trova la porta con estrema facilità, mentre la difesa del Venezia, ad eccezione della gara contro la Fiorentina, non sembra essere solidissima. Stando ai pronostici Venezia - Torino è lecito aspettarsi un over.

Scommessa 3; Over 3,5: 3,50 con William Hill