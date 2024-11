In questo articolo si possono trovare i pronostici Venezia - Parma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Venezia - Parma, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Eusebio Di Francesco e quella guidata da Fabio Pecchia.

La partita, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di sabato 9 novembre allo stadio Luigi Penzo.

I nostri pronostici Venezia - Parma

Il nostro pronostico Venezia - Parma bet365 LeoVegas William Hill Pareggio 3.40 3.35 3.40 over 3,50 2.62 2.60 2.62 Vittoria Venezia 2.55 2.50 2.60

Come scommettere su Venezia – Parma: analisi match e pronostici

Bella sfida salvezza tra lagunari ed emiliani. I padroni di casa del Venezia vogliono confermare i progressi messi in mostra nelle ultime giornate, come testimoniano il pareggio sfiorato contro l'Inter campione d'Italia e i quattro punti raccolti ne turni precedenti al cospetto di Udinese e Monza. Sabato al Penzo arriva un'altra squadra in lotta per la salvezza e l'intenzione è quella di fare bottino pieno, con il tecnico Di Francesco che si affida all'ormai collaudato 3-5-2.

Un po' a sorpresa, il Parma si ritrova a fare i conti con tante, tantissime incertezze. Prima di tutto i risultati che non arrivano: la vittoria manca addirittura dalla seconda giornata (colpaccio contro il Milan), in più la sconfitta contro un Genoa falcidiato dagli infortuni ha palesato i contorni di una crisi che si fa sempre più preoccupante. Poi, arrivano notizie negative anche dall'infermeria: oltre ai soliti Hernani e Circati, Mister Pecchia dovrà rinunciare per due mesi alla stella (e campione olimpico) Bernabé, a conti fatti il faro del gioco dei ducali.

Probabili formazioni Venezia - Parma

Per i pronostici Venezia – Parma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic, Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano, Nicolussi Caviglia, Duncan, Busio, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

F. Stankovic, Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano, Nicolussi Caviglia, Duncan, Busio, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Estevez, Keita; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia.

C’è troppo in ballo: la gara terminerà con un pareggio

Due squadre alla disperata ricerca di punti. Non sorprende, allora, che i bookmakers - per l’esito finale - offrano la quota più alta per il pareggio. A conti fatti, un risultato che lascerebbe l’amaro in bocca tra i lagunari, ma che potrebbe essere accolto con favore dagli emiliani, vogliosi di ripartire dopo l’inaspettata sconfitta contro il Genoa. Per questo, secondo i nostri pronostici Venezia - Parma è gara che terminerà con il più classico dei pareggi.

Scommessa 1; pareggio: 3,40 con bet365

Sfida salvezza a suon di gol

A confronto due squadre che possono fare leva su attacchi comunque di un certo spessore: il Venezia propone il gigante finladese Pohjanpalo e l’ottimo Oristanio, mentre nel Parma riflettori sui rumeni Man e Mihaila. Veneti ed emiliani, però, propongono anche difese che in stagione hanno subito troppo: 19 reti i padroni di casa, solo due in meno per gli ospiti. Così, secondo la nostra previsione la gara sarà nel segno di almeno 4 reti totali.

Scommessa 2; over 3,50: 2,60 con Leovegas

Il Venezia sogna la seconda vittoria consecutiva al Penzo

Ancora una vittoria davanti al pubblico amico, per costruire un sogno salvezza che sembra tutt’altro che irrealizzabile. Il Venezia e il suo tecnico Di Francesco sembrano sulla strada giusta: il 3-5-2 funziona, ora ci sono anche rincalzi all’altezza (Yeboah è una buona alternativa di Oristanio, Andersen e Crnigoj di Nicolussi Caviglia e Duncan) e l’attacco, come dicevamo, dà grandi garanzie considerando gli obiettivi stagionali. Per questo, secondo il nostro pronostico Venezia - Parma è gara che si chiuderà con il successo dei padroni di casa (che i bookmakers danno per favoriti, anche se di pochissimo).

Scommessa 3; vittoria Venezia: 2,60 con William Hill