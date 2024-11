In questo articolo si possono trovare i pronostici Venezia - Lecce, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Venezia-Lecce, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Eusebio Di Francesco e quella guidata da Marco Giampaolo.

La partita, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di lunedì 25 novembre allo stadio Pier Luigi Penzo.

I nostri pronostici Venezia - Lecce

Il nostro pronostico Venezia - Lecce bet365 Sisal William Hill Vittoria Venezia 2.30 2.25 2.35 Segna Rebic 4.33 5.00 4.50 Vittoria Lecce 3.20 3.25 3.20

Come scommettere su Venezia - Lecce

Il Venezia vuole abbandonare l'ultimo posto in classifica. Il Lecce, però, è in cerca di punti per iniziare al meglio la nuova avventura targata Marco Giampaolo. Sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione in vista del match delicatissimo che lunedì sera chiuderà il tredicesimo turno di Serie A: i padroni di casa devono tornare a vincere dopo le recenti due sconfitte contro Inter e Parma (entrambe con una sola rete di scarto, dimostrazione che parliamo di una squadra viva).

Il Lecce ha un punto in più in classifica, ma si ritrova anch’esso in piena zona retrocessione: dopo il pareggio contro l'Empoli (che nei fatti è costato il posto a Mister Gotti), i salentini cercano una vittoria che in un colpo solo potrebbe portarli addirittura in orbita 14esimo posto.

Probabili formazioni Venezia vs Lecce

Per i pronostici Venezia – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic, Candela, Svoboda, Idzes; Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Duncan, Busio, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

F. Stankovic, Candela, Svoboda, Idzes; Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Duncan, Busio, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Rafia, Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Rebic. Allenatore: Giampaolo

Confrontare le quote vincente della partita Venezia - Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Venezia, tre punti per il sogno salvezza

Il Venezia è squadra viva e che forse non merita l’ultimo posto in graduatoria. Mister Di Francesco si affida ancora una volta al colosso finlandese Pohjanpalo e al funambolico Oristanio, con Nicolussi Caviglia a dirigere le operazioni a centrocampo e il figlio d’arte Stankovic tra i pali (bocciatura per Joronen). Le qualità ci sono, da non dimenticare lo statunitense Busio: ecco perché per il nostro pronostico Venezia - Lecce si chiuderà con il successo dei lagunari.

Scommessa 1; Vittoria Venezia: 2,30 con bet365

Rebic ritrova Giampaolo: sarà primo gol con i salentini

Il croato Rebic non ha ancora preso le misure: ancora zero gol per l’ex milanista, che - un po’ a sorpresa - ritrova il tecnico Marco Giampaolo. Occhio, allora, alla prestazione del classe '93 nativo di Spalato: secondo la nostra previsione, l'ex rossonero riuscirà a trovare il primo gol stagionale.

Scommessa 2; segna Rebic: 5,00 con Sisal

Il (nuovo) Lecce parte subito forte: ecco il successo scaccia crisi

Il Lecce non cambia subito veste, con Mister Giampaolo che dovrebbe confermare l’impianto tattico ereditato dall’esonerato Gotti. Nonostante l’assenza dell’infortunato Banda, l’impressione è che i pugliesi riusciranno a conquistare il terzo successo stagionale: in attacco ci sono anche Krstovic (reduce da una tripletta con il suo Montenegro) e il gioiello Dorgu, senza dimenticare uomini interessanti del centrocampo come Rafia e Ramadani. Così, per il nostro pronostico Venezia - Lecce vedrà imporsi Rebic e compagni.

Scommessa 3; Vittoria Lecce: 3,20 con William Hill