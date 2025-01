Pronostici Venezia – Inter e informazioni utili per scommettere: nerazzurri favoriti secondo i bookmakers, ma i lagunari sono in forma

In questo articolo si possono trovare i pronostici Venezia-Inter, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Venezia-Inter, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Eusebio Di Francesco e quella guidata da Simone Inzaghi.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 12 gennaio allo stadio Pier Luigi Penzo.

I nostri pronostici Venezia - Inter

Come scommettere su Venezia - Inter

Sfida solo apparentemente dall’esito già scritto. Il Venezia è in lotta per conquistare una salvezza che fino ad un mese fa sembrava irraggiungibile: i lagunari vengono da un buon momento, avendo conquistato tre pareggi e una vittoria nelle ultime cinque gare. Per gli uomini di Mister Di Francesco solo una sconfitta, per giunta con uno striminzito 1-0, al cospetto del Napoli capolista e un gioco che di settimana in settimana si sta facendo sempre più convincente.

L'Inter, invece, viene da cinque successi consecutivi in campionato, ma ha perso le certezze di un tempo: da un mese a questa parte, infatti, da segnalare la sconfitta in casa del Bayer Leverkusen in Champions League e il brutto secondo tempo in Supercoppa Italiana contro i cugini del Milan, con tanto di trofeo scippato nonostante l'iniziale doppio vantaggio. Sotto accusa la difesa, che deve fare i conti con i soliti problemi fisici di Acerbi, con le condizioni ancora non perfette di Pavard (comunque in panchina) e con le recenti incertezze di Bisseck.

Probabili formazioni Venezia vs Inter

Per i pronostici Venezia – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VENEZIA (3-5-1-1) : F. Stankovic, Altare, Sverko, Idzes; Zampano, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Busio, F. Carboni; J. Yeboah; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco.

: F. Stankovic, Altare, Sverko, Idzes; Zampano, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Busio, F. Carboni; J. Yeboah; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco. INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

Confrontare le quote vincente della partita Venezia - Inter permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Orgoglio Inter: riecco subito una vittoria convincente

La sconfitta in un derby con tanto di trofeo in palio è veramente difficile da digerire. Non per l’Inter, squadra orgogliosa e fortissima che non si fa condizionare nemmeno dalle assenze e dal momento no di alcuni dei suoi senatori. Senza Calhanoglu, le redini del centrocampo saranno nelle mani di Barella e dell’armeno Mkhitaryan, tutt’altro che gli ultimi arrivati. In attacco riflettori sul rientrante Marcus Thuram e su un Lautaro Martinez che vuole mettersi definitivamente alle spalle il lungo digiuno di gol. Secondo il nostro pronostico, Venezia-Inter terminerà con un netto tris dei nerazzurri di Inzaghi.

Taremi vuole prendersi l’Inter

Dopo il bello (e nei fatti inutile) gol in Supercoppa, l’iraniano Taremi dovrebbe ritornare in panchina per fare spazio al titolarissimo Thuram. L’ex Porto entrerà nella ripresa e lascerà ancora una volta il segno. Secondo la nostra previsione, sarà suo il gol che chiuderà il match.

Vittoria clamorosa del Venezia: riscritte le gerarchie della lotta salvezza?

Il Venezia vuole confermarsi squadra in netta crescita. Dopo avere fermato sul pari la Juventus e aver messo paura al Napoli di Conte, gli uomini di Eusebio Di Francesco sognano il colpaccio contro un’Inter in apparente difficoltà. Senza l’acciaccato Oristanio, il tecnico ex Roma si affida all’imprevedibile Yeboah, altro giocatore in grado di esaltare le qualità del finlandese Pohjanpalo. Secondo il nostro pronostico Venezia-Inter si chiuderà con una clamorosa vittoria dei padroni di casa.

