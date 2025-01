Pronostici Venezia – Empoli e informazioni utili per scommettere: sfida salvezza che non prevede errori

In questo articolo si possono trovare i pronostici Venezia-Empoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Venezia-Empoli, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Eusebio Di Francesco e quella guidata da Roberto D'Aversa.

La partita, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di sabato 4 gennaio allo stadio Pier Luigi Penzo.

I nostri pronostici Venezia - Empoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Venezia - Empoli bet365 Sisal William Hill Pareggio e GOL 4.50 4.00 4.50 Gyasi segna durante il match 5.00 5.00 5.50 Risultato esatto 2-0 Venezia 11.00 11.50 11.00

Come scommettere su Venezia – Empoli: analisi match e pronostici

Sfida salvezza che sa tanto di crocevia, quella che vede protagonisti Venezia ed Empoli. I lagunari di Eusebio di Francesco arrivano meglio al match, nonostante i 13 punti in graduatoria (sei in meno dei toscani) e il recente stop in casa del Napoli capolista. Oristanio e compagni, però, hanno messo in campo un'altra prova importante al Maradona e precedentemente erano riusciti a conquistare 5 punti in tre gare. L'impressione, così, è che il Venezia abbia finalmente trovato il bandolo della matassa: la zona salvezza dista solo tre punti, niente di insormontabile.

L'Empoli, invece, sta vivendo la fase più difficile della prima metà della sua stagione, come certificano le recenti tre sconfitte consecutive. L'ultima è stata la più pesante, perché arrivata al cospetto di una diretta concorrente in chiave salvezza come il Genoa. Gli uomini di D'Aversa non possono permettersi di perdere un altro scontro diretto: la classifica è corta e dietro ci sono squadre come Verona e Como che stanno iniziando a fare sul serio.

Probabili formazioni Venezia vs Empoli

Per i pronostici Venezia – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VENEZIA (3-4-2-1): F. Stankovic, Altare, Sverko, Idzes; Zampano, Nicolussi Caviglia, M. Andersen, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

F. Stankovic, Altare, Sverko, Idzes; Zampano, Nicolussi Caviglia, M. Andersen, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Anjorin, Grassi, Giu. Pezzella; Seb. Esposito, Fazzini; Colombo. Allenatore: D'Aversa

Confrontare le quote vincente della partita Venezia - Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Un punto a testa: esulterà solo l’Empoli

Venezia ed Empoli, adesso, si equivalgono. I lagunari possono fare affidamento su un undici di spessore, con Nicolussi Caviglia chiamato a costruire gioco a centrocampo e il talentuoso Oristanio pronto a sorprendere la difesa avversarie con le sue giocate in velocità. Individualità niente male anche in casa toscana: occhio soprattutto al trequartista Fazzini, finito nel mirino della Lazio di Baroni. Secondo il nostro pronostico Venezia-Empoli si chiuderà con un pareggio nel segno di almeno due gol. Esulteranno solo gli uomini di D’Aversa: stop alla serie negativa e una concorrente diretta tenuta a distanza.

Scommessa 1: Pareggio + GOL: 4,50 con bet365

Gyasi si conferma una delle certezze dei toscani

Emmanuel Gyasi nasce come attaccante. Ora di mestiere fa l'esterno destro con compiti (anche) difensivi, ma il classe '94 vuole ancora lasciare il segno. Secondo la nostra previsione, l'italo-ghanese realizzerà un gol, il terzo stagionale.

Scommessa 2; Gyasi segna durante il match: 5,00 con Sisal

Venezia, un successo che sa di salvezza

Dopo il 3-4-3 del Maradona, con Yeboah come falso nueve, Di Francesco riproporrà un centravanti puro come Pohjanpalo. La mossa sarà quella giusta: con il finlandese, supportato dall’americano Busio e dal già citato Oristanio, i padroni di casa sono certamente più pericolosi. Così, secondo il nostro pronostico Venezia - Empoli si chiuderà sul risultato di 2-0 per i veneti.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Venezia: 11,00 con William Hill