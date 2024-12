Pronostici Venezia – Como e informazioni utili per scommettere: scontro diretto salvezza dall’esito incerto

In questo articolo si possono trovare i pronostici Venezia-Como, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Venezia - Como, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Eusebio Di Francesco e quella guidata da Cesc Fabregas.

La partita, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di domenica 8 dicembre allo stadio Pier Luigi Penzo.

I nostri pronostici Venezia-Como

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Venezia - Como bet365 Sisal William Hill Vittoria Venezia 2.75 2.70 2.75 Andrea Belotti segna per ultimo 8.00 7.75 8.00 Vittoria Como 2.70 2.65 2.55

Altre quote e pronostici Venezia - Como sono disponibili sui portali ufficiali degli operatori. In più i lettori possono visitare

la nostra pagina con un elenco dei migliori bonus multipla

la nostra guida al codice promo LeoVegas, bonus benvenuto e registrazione al sito.

Come scommettere su Venezia – Como: analisi match e pronostici

Ultima e terzultima in classifica sono protagoniste della classica sfida salvezza che non prevede errori. Chi arriva peggio all'appuntamento è certamente il Venezia, reduce da quattro sconfitte consecutive che hanno palesato limiti a cui (a meno di grandi operazioni sul mercato) appare difficile porre rimedio. In realtà, parliamo di una squadra che può fare affidamento su due buoni attaccanti come Pohjanpalo e Oristanio: nonostante questo, è stata capace di siglare solo un gol nelle ultime quattro gare. Dimostrazione che qualcosa non va.

Il Como, invece, viene dall'1-1 contro il Monza, risultato che fa il paio con l'altro pareggio (sempre con lo stesso risultato) contro un'altra diretta concorrente come il Genoa. L'impressione è che i lariani siano più vivi dei dirimpettai veneti, forti anche di un organico più profondo e delle ambizioni di una proprietà che in estate si è mossa con decisione sul mercato. E che potrebbe ripetersi anche a gennaio per conquistare una salvezza tranquilla.

Probabili formazioni Venezia vs Como

Per i pronostici Venezia – Como occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic, Sverko, Svoboda, Idzes; Candela, Nicolussi Caviglia, Crngoj, Busio, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

F. Stankovic, Sverko, Svoboda, Idzes; Candela, Nicolussi Caviglia, Crngoj, Busio, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Goldaniga, Dossegna, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas

Confrontare le quote vincente della partita Venezia - Como permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Venezia, non ci sono alternative ai tre punti

Il Venezia è nei fatti costretto a vincere, per costruire una salvezza che al momento appare lontanissima. Gli uomini di Eusebio Di Francesco hanno subito un’involuzione evidente (tanto che si parla di un possibile esonero del tecnico ex Roma) e ora hanno bisogno della classica prova d’orgoglio. L’undici, tra l’altro, non è nemmeno da buttare: Nicolussi Caviglia, Busio e Oristanio sono talenti che molte squadre di metà classifica non hanno. Saranno loro a guidare la squadra: secondo il nostro pronostico Venezia-Como si chiuderà con il successo fondamentale dei lagunari.

Scommessa 1; Vittoria Venezia: 2,75 con bet365

Belotti deve chiudere un periodo nero: l’ex Toro sarà decisivo

Solo un gol in questo campionato per Andrea Belotti, uno dei grandi colpi del mercato estivo del Como. L’ex capitano del Torino deve tornare a vestire i panni di bomber implacabile: entrerà nella ripresa e secondo la nostra previsione realizzerà il gol (decisivo) che chiuderà il match.

Scommessa 2; Belotti ultimo marcatore: 7,75 con Sisal

Como, una vittoria fondamentale prima dei ritocchi di gennaio

Il Como può fare leva su una proprietà ricca ed ambiziosa. Prima dei probabili ritocchi sul mercato di gennaio, i lariani sono chiamati a raccogliere punti importantissimi in chiave salvezza. Al momento la squadra è sullo stesso livello del Venezia (non a caso parliamo di quote vittoria vicinissime), ma giocatori come Strefezza, Paz e Cutrone possono fare la differenza da un momento all’altro. Secondo i nostri pronostici, Venezia-Como si chiuderà con il successo della squadra ospite guidata da Cesc Fabregas.

Scommessa 3; vittoria Como: 2,55 con William Hill