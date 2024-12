Pronostici Venezia – Cagliari e informazioni utili per scommettere: match salvezza da non sbagliare e nel segno dell’equilibrio

In questo articolo si possono trovare i pronostici Venezia-Cagliari, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Venezia - Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Eusebio Di Francesco e quella guidata da Davide Nicola.

La partita, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 22 dicembre allo stadio Pier Luigi Penzo.

I nostri pronostici Venezia-Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Venezia - Cagliari bet365 Sisal William Hill Joel Pohjanpalo primo marcatore 5.50 4.60 5.50 Cagliari vince/Entrambe le squadre in goal 5.50 5.50 5.50 Risultato esatto 2-2 13.00 13.50 13.00

Come scommettere su Venezia – Cagliari: analisi match e pronostici

Scontro salvezza da brividi tra Venezia e Cagliari. Vero, non siamo ancora nemmeno al giro di boa, ma chi vincerà (se qualcuno riuscirà a conquistare l’intera posta in palio) darà un segnale inequivocabile alle altre compagini impegnate nella lotta per la permanenza in Serie A. Nonostante la classifica (ultimo posto a quota 10 punti, quattro in meno dei sardi), è il Venezia ad arrivare meglio al match: i lagunari vengono da due pareggi consecutivi, entrambi per 2-2, contro Juventus e Como. Due punti che potevano essere sei, con qualche disattenzione in meno: in ogni caso, i match contro bianconeri e lariani hanno messo in mostra le qualità di una squadra viva.

Dall’altro lato, il Cagliari viene dal K.O. in Coppa Italia contro la Juventus, con Mister Nicola che ha dato spazio a tante seconde linee. Hanno un peso specifico maggiore le sconfitte in campionato contro Atalanta e Fiorentina: certo, parliamo di due club che vanno per la maggiore, ma i sardi hanno bisogno di fare punti anche con le grandi per tirarsi fuori da una situazione che inizia a farsi veramente difficile. Va da sé che i cagliaritani non possono permettersi uscite a vuoto in uno scontro diretto, come quello di contro il Venezia.

Probabili formazioni Venezia vs Cagliari

Per i pronostici Venezia – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic, Altare, Sverko, Idzes; Zampano, Nicolussi Caviglia, M. Andersen, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

F. Stankovic, Altare, Sverko, Idzes; Zampano, Nicolussi Caviglia, M. Andersen, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco CAGLIARI (4-4-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Gaetano; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Confrontare le quote vincente della partita Venezia - Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Pohjanpalo vuole tornare al gol

Sei gare senza gol sono veramente troppe per un attaccante come Joel Pohjanpalo. Il colosso finlandese ha tutta l'intenzione di lasciare la sua firma in questo importantissimo match salvezza. Secondo il nostro pronostico Venezia-Cagliari sarà nel segno della quinta rete stagionale dell'ex Bayer Leverkusen: sarà lui a realizzare il primo gol del match.

Scommessa 1; Pohjanpalo (Venezia) primo marcatore: 5,50 con bet365

Cagliari, una vittoria che sa di svolta

Il Cagliari di Davide Nicola è sulla carta superiore: non solo per la presenza di giocatori forti come Piccoli, Gaetano, Zappa e Mina, ma anche per una maggiore esperienza in massima serie. Secondo la nostra previsione, i sardi riusciranno a vincere in terra veneziana, ma dovranno comunque soffrire. Non a caso, i padroni di casa riusciranno comunque a siglare almeno un gol.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 22,00 con Sisal

Bella sfida al Penzo: sarà 2-2 al triplice fischio

Venezia e Cagliari si giocano tantissimo in ottica salvezza. Facile prevedere, così, una sfida all’insegna dei botta e risposta. Da un lato i padroni di casa si affidano all’imprevedibilità dell’ex Oristanio e alle giocate di Busio e Nicolussi Caviglia. Dall’altro il Cagliari propone un giocatore tecnico come Gaetano (occhio anche all’alternativa Viola) e un centrocampo muscolare nel segno di Makoumbou. Secondo il nostro pronostico, Venezia-Cagliari si chiuderà con uno scoppiettante 2-2.

Scommessa 3; risultato esatto 2-2: 13,00 con William Hill