In questo articolo si possono trovare i pronostici Union SG - Roma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Union SG - Roma, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Sebastien Pocognoli e quella guidata da Ivan Juric.

La partita, valevole per la quarta giornata della fase campionato dell’Europa League, si disputerà alle 18:45 di giovedì 7 novembre allo stadio Joseph Marien di Bruxelles.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Union SG - Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Union Sg - ROma bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 Roma 11.00 12.50 11.00 Segna Paulo Dybala 3.75 3.50 3.70 Pareggio 3.50 3.25 3.30

Ulteriori quote Roma - Union SG, pronostici e mercati sono disponibili sui portali ufficiali degli operatori. In più i lettori possono visitare

la nostra pagina dedicata ai migliori bonus multipla

la nostra guida al codice promozionale Betsson, bonus benvenuto e tanto altro sull'operatore.

Come scommettere su Union SG – Roma: analisi match e pronostici

Clima ormai insostenibile in casa Roma, ma adesso c’è da pensare all’Europa League. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta in campionato contro il Verona e il destino del tecnico Ivan Juric sembra segnato, a prescindere da quelli che saranno i prossimi risultati. In ogni caso, guardando i numeri nudi e crudi, se in campionato le cose vanno malissimo, in Europa League i quattro punti conquistati fin qui rappresentano una buona base di partenza per i capitolini. Per la serie, l'accesso ai play-off è nelle corde di Lorenzo Pellegrini e compagni.

L'Unio Saint Gilloise, però, non è in vena di regali, anche considerando il misero punto raccolto fin qui. I padroni di casa stanno vivendo un momento difficile anche in campionato, come certifica il decimo posto a soli due punti dalla zona play-out. Sembrano lontani anni luce gli ottimi risultati raccolti l'anno scorso con Blessin in panchina, tra secondo posto in campionato e vittoria in Coppa di Belgio.

Probabili formazioni Union SG - Roma

Per i pronostici Union SG – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UNION SG (3-5-2): Moris; Sykes, Machida, Burgess; Niang, Amani, Sadiki, Vanhouette, Lapoussin; David, Ivanovic. Allenatore: Pocognoli

Moris; Sykes, Machida, Burgess; Niang, Amani, Sadiki, Vanhouette, Lapoussin; David, Ivanovic. Allenatore: Pocognoli ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fée, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Juric

Confrontare le quote vincente della partita Union SG - Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Troppo importante il passaggio del turno: la Roma vincerà

Una Roma serena non avrebbe alcun problema al cospetto di un avversario come l’Union Saint Gilloise. Ora le cose per i giallorossi non vanno per il meglio, ma la qualità è innegabile: Dovbyk (anche se acciaccato) è uno dei migliori attaccanti del panorama europeo, senza dimenticare altri elementi di spessore come Lorenzo Pellegrini e il centrocampista Koné. Così, secondo i nostri pronostici Union SG - Roma terminerà con un netto 2-0 per i giallorossi.

Scommessa 1; Risultato esatto 2-0: 11,00 con bet365

Gara spettacolare: lo Roma si confermerà indigesto per le italiane

Paulo Dybala deve prendere per mano la Roma. L’argentino è l’uomo di maggiore caratura tecnica a disposizione di Ivan Juric ed è chiamato a tornare decisivo. Secondo le nostre previsioni, l'ex juventino siglerà almeno un gol nell’arco dei novanta minuti.

Scommessa 2; segna Paulo Dybala: 3,50 con Sisal

Roma, crisi senza fine? Un altro pareggio in vista

Una squadra in crisi e con l’allenatore con il foglio di via, questo è chiaro, non può guarire nell’arco di pochi giorni. La sconfitta di Verona brucia ancora e, dall’altro lato, l’Union Saint Gilloise non è proprio una squadra di sprovveduti: a centrocampo attenzione al classe 2004 di origini congolesi Noah Sadiki. In attacco, invece, alla luce dell'assenza di Sofiane Boufal, i riflettori sono puntati sul croato Franjo Ivanovic, in cerca del primo gol in questa Europa League.

Ospiti in crisi, padroni di casa comunque nel segno del talento: secondo i nostri pronostici Union SG - Roma è gara destinata al pareggio.

Scommessa 3; pareggio: 3,30 con William Hill