Pronostici Union Berlino – Napoli e informazioni utili per scommettere: campioni d’Italia favoriti nella trasferta tedesca

In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Union Berlino - Napoli dei nostri esperti con confronto quote e informazioni utili sulla partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Union Berlino – Napoli confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il terzo turno di Uefa Champions League.

Si giocherà nella suggestiva cornice dell’Olympiastadion di Berlino la partita valida per il terzo turno del girone C tra Union Berlino e Napoli.

I nostri pronostici Union Berlino - Napoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronsotici Union Berlino - Napoli bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 0-1 Napoli 8.50 8.25 7.50 Matteo Politano marcatore nell’incontro 4.75 4.50 3.20 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.25 2.20 2.20

Per scoprire altre quote, pronsotici Union Berlino - Napoli e mercati di scommessa, rimandiamo ai portali ufficiali degli operatori. Maggior info sui nuovi siti scommesse online in Italia possono essere trovate nella nostra pagina dedicata. Mentre nella nostra guida al codice promozionale Sisal all'iscrizione si può avere un'anteprima su come funziono i codici bonus e come fare per aprire un conto gioco ed ottenere il welcome bonus.

Come scommettere su Union Berlino - Napoli

Gli azzurri sono reduci dalla convincente vittoria per 3 a 1 in trasferta contro il Verona, mentre i tedeschi, nell’ultimo turno di Bundesliga, hanno perso per 3 a 0 in casa contro lo Stoccarda.

I tedeschi si presentano alla sfida senza Schafer, Dehl e Schwolow, Fischer punterà sul già collaudato 3-5-2 in cui Bonucci potrebbe partire titolare. Sicuro del posto a sinistra Gosens, già quattro gol in stagione. In attacco Behrens, quattro gol anche per lui in questo inizio di annata, con Volland e Becker a giocarsi una maglia da titolare.

Per Rudi Garcia con Osimhen, Juan Jesus e Anguissa fermi ai box per infortunio, non dovrebbero esserci troppe modifiche rispetto all'undici che ha battuto sabato il Verona. In difesa Natan sembra ancora in vantaggio su Ostigard, a centrocampo conferma per Cajuste, il migliore dei suoi al Bentegodi. L’unico dubbio per l’allenatore francese resta in avanti, con Jack Raspadori in ballottaggio con Giovanni Simeone per un posto in attacco tra Politano e Kvarartskhelia.

Probabili formazioni Union Berlino – Napoli

È importante, per dei pronostici Union Berlino - Napoli accurati, analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Bonucci, Diogo Leite; Trimmel, Tousart, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Behrens.

Ronnow; Doekhi, Bonucci, Diogo Leite; Trimmel, Tousart, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Behrens. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Confrontare le quote vincente della partita Union Berlino – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Gli azzurri per trovare un’altra vittoria

La vittoria di Verona è stata indubbiamente una panacea per autostima e l’umore dell’ambiente azzurro. Il Napoli al Bentegodi ha vinto e convinto e, nonostante l’assenza importante del suo numero 9 Victor Osimhen, potrà permettersi di giocare senza paura a Berlino per cercare di portare a casa 3 importantissimi punti. La trasferta non sarà facile, ma i pronostici Union Berlino - Napoli degli esperti lasciano presagire che i partenopei possano tornare a casa con una vittoria.

Scommessa 1; risultato esatto 0-1 Napoli: 9,50 con bet365

La ritrovata fiducia di Politano

Da quando è iniziato il campionato, l’attaccante azzurro si è dimostrato il più in forma dei suoi. Il giocatore, spesso schierato come ala, si è preso la scena regalando gol e assist. Sono 4 le reti finora segnate dall’esterno, che spera di potersi ripetere contro i tedeschi. Politano rientra tra i favoriti dalle quote marcatore Union Berlino - Napoli.

Scommessa 2; Matteo Politano marcatore nell’incontro: 4,50 con Sisal

Uno stadio storico

L’Olympiastadion è un impianto che riporta alla memoria dolci ricordi, che hanno sempre l’azzurro come colore predominante. Era il 2006 quando, in questo stadio, la nazionale italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale battendo ai rigori la Francia. In Bundesliga, le partite casalinghe dell’Union Berlino normalmente si giocano allo Stadion An der Alten Försterei, nel quartiere Kopenick della capitale tedesca. Tuttavia per motivi di capienza, il vecchio impianto non è a norma per le competizioni Uefa e così Die Eisernen sono costretti a prendere in prestito lo stadio dell’Hertha per le partite di Champions. Chissà che questa "trasferta" per i tedeschi non possa giocare a favore dei partenopei e influire sui pronostici Union Berlino - Napoli.

Scommessa 3; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,40 con William Hill