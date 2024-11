In questo articolo si possono trovare i pronostici Ungheria - Germania, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Ungheria - Germania, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la nazionale di Marco Rossi e quella guidata da Julian Nagelsmann.

La partita, valevole per la sesta giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League, si disputerà domenica 19 ottobre alle 20:45 alla Puskas Arena di Budapest.

I nostri pronostici Ungheria - Germania

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Ungheria - Germania bet365 Unibet William Hill Vittoria Germania 1.50 1.46 1.50 Over 2,5 1.61 1.60 1.61 Vittoria Ungheria 6.50 6.50 5.80

Come scommettere su Ungheria – Germania: analisi match e pronostici

Nel raggruppamento è già tutto deciso: la Germania è sicura del primo posto, alla luce dei 5 punti di vantaggio sull'Olanda; l'Ungheria, invece, è condannata allo spareggio per la permanenza in massima categoria (ha 3 punti in meno degli oranje, ma gli scontri diretti sono sfavorevoli).

Nonostante questo, la gara di Budapest può dare indicazioni interessanti: i magiari di Mister Rossi vogliono tornare a fare risultato contro una big, per rilanciarsi proprio in previsione dei difficili spareggi (che li vedrà protagonisti con una seconda classificata della Lega B). Dall'altro lato i tedeschi potranno provare soluzioni alternative, per confermarsi tra le nazionali più complete del panorama continentale.

Probabili formazioni Ungheria vs Germania

Per i pronostici Ungheria – Germania occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Ungheria (3-4-2-1): Dibusz; Fiola, Orban, Dardai; Bolla, A. Nagy, Schafer, Z. Nagy; Szoboszlai, Sallai; Varga. All. Rossi.

Dibusz; Fiola, Orban, Dardai; Bolla, A. Nagy, Schafer, Z. Nagy; Szoboszlai, Sallai; Varga. All. Rossi. Germania (4-2-3-1): Nubel; Henrichs, Koch, Schlotterbeck, Gosens; Andrich, Nmecha; Gnabry, Brandt, Sane; Kleindienst. All. Nagelsmann.

Confrontare le quote vincente della partita Ungheria - Germania permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Germania “sperimentale”, ma vincerà comunque

L'Ungheria vuole tornare a fare la voce grossa con le grandi, ma - inutile nasconderlo - dovrà soffrire anche contro una Germania per certi versi inedita. Guardando proprio ai tedeschi, il ct Nagelsmann dovrebbe proporre novità in tutti i reparti: in attacco il sempre più decisivo Tim Kleindienst (già 6 gol e 5 assist stagionali con il Borussia Monchengladbach), supportato dai bavaresi Gnabry e Sané. In difesa si dovrebbe rivedere Schlotterbeck, con il viola Gosens sull’out di sinistra. Elementi di spessore: anche per questo, secondo i nostri pronostici Ungheria - Germania si chiuderà con un successo tedesco.

Scommessa 1; vittoria Germania: 1,50 con bet365

Nazionali senza pensieri: sarà una partita divertente

A Budapest non ci sarà da pensare alla classifica e allora le due nazionali potranno esprimersi al meglio, senza fare calcoli. Così, secondo le nostre previsioni la gara tra ungheresi e tedeschi sarà nel segno di almeno 3 gol totali nell’arco dei novanta minuti. Da non dimenticare, in questo senso, il clamoroso 7-0 inferto dalla Germania alla Bosnia Erzegovina e le 10 reti subite in cinque gare dalla stessa Ungheria.

Scommessa 2; over 2,5: 1,60 con Unibet

Orgoglio Ungheria: con Szoboszlai e Varga il colpaccio è possibile

L’Ungheria sulla carta rimane inferiore, ma non è nazionale da sottovalutare. Oltretutto, parliamo di una formazione che può fare affidamento su un giocatore di spessore internazionale come Dominik Szoboszlai, trequartista e all’occorrenza interno di centrocampo del Liverpool di Arne Slot. In più, occhio ad un attaccante vecchio stampo come Barnabas Varga, autore già di già di 4 reti in Europa League con la maglia del Ferencvaros. Senza dimenticare le altre certezze Sallai e Orban. Occhio, dunque, che per il nostro pronostico Ungheria - Germania è gara che gli ungheresi possono portare a casa.

Scommessa 3; : 5,80 con William Hill