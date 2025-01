Pronostici Udinese – Atalanta e informazioni utili per scommettere: friulani in ottima forma, ma gli uomini di Gasperini vogliono lo Scudetto

In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese-Atalanta, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese-Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Kosta Runjaic e quella guidata da Gian Piero Gasperini.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di sabato 11 gennaio allo stadio Bluenergy Stadium.

I nostri pronostici Udinese - Atalanta

Il nostro pronostico Udinese - Atalanta bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-1 Atalanta 13.00 13.50 13.00 Vittoria Udinese + GOL 9.50 9.25 8.50 Ederson segna durante l’incontro 7.00 6.00 5.50

Come scommettere su Udinese - Atalanta

L'Udinese sogna un settimo posto che, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe regalare il pass per la prossima Conference League. I friulani vengono da due pareggi consecutivi e prima ancora dalla vittoria in casa della Fiorentina, a dimostrazione che ci troviamo al cospetto di una squadra che può giocarsela con chiunque. In casa bianconera, però, pesa e non poco l'assenza per squalifica di Lorenzo Lucca, centravanti che sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione.

Se i padroni di casa sognano il ritorno in Europa, l'Atalanta invece punta con decisione al primo Scudetto della sua storia. I bergamaschi devono rimettersi in corsa dopo il recente pareggio in rimonta contro la Lazio e la netta sconfitta nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Anche qui da segnalare una defezione importante in attacco: è ancora ai box il capocannoniere Retegui, che dovrebbe ritornare in campo per il recupero contro la Juventus. Fuori gioco anche il lungodegente Scamacca, che invece dovrebbe fare il suo ritorno nella seconda metà di febbraio.

Probabili formazioni Udinese vs Atalanta

Per i pronostici Udinese – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-2): Sava; Solet, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Payero, Zemura; Thauvin, A. Sanchez. Allenatore: Runjaic.

Sava; Solet, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Payero, Zemura; Thauvin, A. Sanchez. Allenatore: Runjaic. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Gasperini

Confrontare le quote vincente della partita Udinese - Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Atalanta, successo netto per mettere pressione al Napoli

Un momento di appannamento, ma adesso l’Atalanta vuole tornare in vetta alla classifica. I bergamaschi sono alle prese con qualche assenza di troppo (out anche Cuadrado), ma la qualità non si discute: in attacco ci sono i soliti De Ketelaere e Lookman, giocatori che farebbero comodo a tutte le big del calcio europeo. Sugli esterni si rivedono Bellanova e Ruggeri (ma occhio all’usato sicuro Zappacosta), mentre in difesa c’è la certezza Kolasinac. Per il nostro pronostico Udinese-Atalanta si chiuderà con un netto 1-3 a tinte nerazzurre.

Scommessa 1: risultato esatto 3-1 Atalanta: 13,00 con bet365

L’Udinese si conferma squadra “ammazza-big”

Non c'è Lucca, ma l'Udinese propone comunque un attacco da grande squadra: spazio, infatti, all'ex interista Alexis Sanchez e nella ripresa ad un altro talento del calibro di Ilker Bravo, classe 2005 che farà sicuramente parlare di sé. Saranno loro, insieme all'ex campione del mondo Thauvin, a guidare l'Udinese verso una vittoria per certi versi inaspettata. L'Atalanta, però, venderà cara la pelle e siglerà almeno un gol.

Scommessa 2; vittoria Udinese + Gol Atalanta: 9,25 con Sisal

Ederson lascerà il segno

Tra i giocatori più apprezzati dell’Atalanta c’è il centrocampista brasiliano Ederson, voglioso di realizzare il terzo gol stagionale e di superare, poi, il personale record di sette reti nell'ambito di una stagione. Secondo il nostro pronostico Udinese-Atalanta sarà nel segno di almeno una rete del forte tuttocampista sudamericano, portato tre anni fa in Italia dal mitico Walter Sabatini, allora ds della Salernitana.

Scommessa 3; Ederson segna: 5,50 con William Hill