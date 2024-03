Pronostici Udinese – Torino e informazioni utili per scommettere: gli esperti prevedono un pareggio tra le due formazioni

In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese – Torino, quote dei bookmakers e analisi della partita ore 15:00 di sabato 16 marzo.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Torino, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra bianconeri e granata.

Dopo aver espugnato l’Olimpico battendo la Lazio per 2 a 1 e provocando indirettamente le dimissioni di Maurizio Sarri, l’Udinese di Gabriele Cioffi ospita il Torino di Ivan Juric.

I nostri pronostici Udinese – Torino

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Udinese - Torino bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.50 2.50 2.50 Risultato esatto 1-1 6.00 5.50 5.00 Udinese in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.60 3.50 3.30

Per visionare ulteriori quote e pronostici Udinese - Torino, suggeriamo di visitare i portali ufficiali dei bookmaker ADM. In più i lettori potranno avere un'ampia panoramica sul mondo del betting visitando pagine come

la nostra guida ai top bonus deposito per i nuovi giocatori

la nostra pagina dedicata al codice promozionale SNAI da utilizzare in fase di registrazione per ricevere il bonus benvenuto GOLD.

Come scommettere su Udinese – Torino: analisi match e pronostici

Dopo essere riuscito ad inchiodare il Napoli sull’1 a 1 al Diego Armando Maradona, grazie a una spettacolare rovesciata di Antonio Sanabria, il Torino va in trasferta a Udine dove affronterà una squadra che questa stagione è stata capace di mettere in difficoltà quasi chiunque.

Probabili formazioni Udinese - Torino

Per i pronostici Udinese – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Giannetti, Kristensen; Pereyra, Samardzic, Lovric, Walace, Kamara; Thauvin; Lucca.

Okoye; Ferreira, Giannetti, Kristensen; Pereyra, Samardzic, Lovric, Walace, Kamara; Thauvin; Lucca. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Gineitis/Ricci, Masina; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Quote maggiorate per i prossimi match in programma

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Allontanarsi dalla zona calda

Entusiasmo ritrovato quello dell’Udinese, che con un successo si allontanerebbe ulteriormente dalle ultime della classe. Stesso discorso per il Torino che con un successo raggiungerebbe la Lazio al nono posto. In Friuli si scontrano due squadre che stanno attraversando un discreto stato di forma, e per questo motivo i pronostici Udinese – Torino prospettano una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,50 con bet365

Due squadre simili

Quelle che si affrontano al Bluenergy sono due squadre sostanzialmente molto simili. Nonostante i 9 punti di distacco, a livello di gioco le due formazioni presentano diverse analogie. Entrambi gli allenatori schierano la difesa a 3, ed entrambi gli allenatori prediligono un gioco pragmatico spesso a discapito dello spettacolo. Per questo motivo i pronostici prevedono un pareggio per 1-1 come uno tra i risultati disponibili alla fine dei 90 minuti.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 5,50 con Sisal

Un’Udinese consapevole dei propri mezzi

La vittoria dell’Olimpico, che ha gettato la Lazio dell’ormai ex allenatore Maurizio Sarri nello sconforto più profondo, ha galvanizzato l’ambiente bianconero. Aspetto che potrebbe influenzare i pronostici Udinese - Torino. I friulani avevano già conquistato punti pesanti contro formazioni più blasonate questa stagione e contro il Torino gli uomini allenati da Gabriele Cioffi potrebbero cercare la vittoria numero 5 in campionato.

Scommessa 3; Udinese in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,30 con William Hill