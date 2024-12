Pronostici Udinese – Torino e informazioni utili per scommettere: grande equilibrio, ma i friulani sono leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese-Torino, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese-Torino, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Kosta Runjaic e quella guidata da Paolo Vanoli.

La partita, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 12:30 di domenica 29 dicembre al Bluenergy Stadium.

I nostri pronostici Udinese - Torino

Il nostro pronostico Udinese - Torino bet365 Sisal Willliam Hill Thauvin segna primo gol 9.00 7.00 6.50 Risultato esatto 2-0 Udinese 9.50 10.00 10.00 Vittoria Torino e GOL Udinese 8.50 8.00 8.00

Come scommettere su Udinese – Torino: analisi match e pronostici

L'Udinese ha bisogno di un successo per rilanciarsi in chiave settimo posto (potenzialmente l'ultimo utile per l'accesso in Europa). I friulani vogliono il bis dopo l'importantissimo successo in casa della Fiorentina e, soprattutto, vogliono mettere fine alla serie negativa davanti al pubblico amico (tre sconfitte di fila contro Juve, Genoa e Napoli). I friulani devono tenere il ritmo del Bologna, ma devono ancora una volta fare i conti con un'infermeria decisamente affollata: sicuri assenti Okoye, Zarraga e Davis, mentre sono da valutare le condizioni di Bijol, Giannetti e Payero.

Dal canto suo, il Torino è ancora senza due giocatori importantissimi come Schuurs e Duvan Zapata, a cui potrebbe aggiungersi l'acciaccato Walukiewicz. In ottica classifica, i granata si ritrovano in una sorta di limbo, come certificano i 19 punti raccolti fin qui e un margine di appena cinque lunghezze dal Cagliari terzultimo. Veramente poco se si pensa all'avvio spumeggiante dei piemontesi, che a settembre conquistarono il (momentaneo) primo posto in solitaria dopo la bellezza di 47 anni. Un fuoco di paglia.

Probabili formazioni Udinese vs Torino

Per i pronostici Udinese – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Touré; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

Sava; Kristensen, Kabasele, Touré; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic. TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Linetty, B. Sosa; Sanabria, Che Adams. Allenatore: Vanoli.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese - Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Thauvin apre le marcature

Un campione del mondo è sempre chiamato a prendere per mano la sua squadra. Un discorso, questo, che vale anche per il francese Thauvin, giocatore dalle immense doti tecniche che Runjaic sta valorizzando al massimo. Così, secondo il nostro pronostico Udinese - Torino si aprirà con la rete dell’ex Marsiglia e Tigres.

Scommessa 1: Thauvin segna il primo gol: 9,00 con bet365

Vittoria in scioltezza per l’Udinese

Secondo la nostra previsione, l’Udinese si imporrà con un netto 2-0. I friulani possono fare leva anche sul centravanti Lucca, senza dimenticare una riserva di lusso come Alexis Sanchez. A centrocampo occhio alla sorpresa Karlstrom, mentre in difesa sono da monitorare le condizioni di Bijol (sempre nel mirino delle big del campionato).

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Udinese: 10,00 con Sisal

Successo Torino: inizia una nuova stagione

Il Torino deve correre ai ripari operando con intelligenza sul mercato di gennaio, ma nel frattempo deve fare più punti possibili per non essere inghiottito nel vortice della lotta salvezza. I granata sono nelle mani di Sanabria e dello scozzese Che Adams, che compongono un duo d’attacco comunque niente male. A centrocampo l’uomo in più è Samuele Ricci, che non dovrebbe lasciarsi ammaliare dalle ricche offerte inglesi. La squadra è comunque forte e allora, secondo il nostro pronostico, Udinese-Torino terminerà con una vittoria degli ospiti e almeno un gol dei padroni di casa in tenuta bianconera.

Scommessa 3; vittoria Torino + GOL Udinese: 8,00 con William Hill