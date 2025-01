Pronostici Udinese – Roma e informazioni utili per scommettere: i giallorossi vogliono rilanciarsi in chiave europea, ma la gara sarà equilibrata

In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese-Roma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese-Roma, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Kosta Runjaic e quella guidata da Claudio Ranieri.

La partita, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di venerdì 26 gennaio al Bluenergy Stadium.

I nostri pronostici Udinese - Roma

Il nostro pronostico udinese - Roma bet365 Sisal William Hill Pareggio + GOL 4.50 4.40 4.80 Risultato esatto 2-0 Roma 10.00 10.50 11.00 Dovbyk segna almeno 2 gol 8.50 12.50 13.00

Come scommettere su Udinese – Roma: analisi match e pronostici

Due squadre in cerca di riscatto e punti importanti per i rispettivi obiettivi. La Roma si sta rialzando in campionato, come testimoniano gli 11 punti raccolti nelle ultime cinque gare. I capitolini, però, devono subito archiviare la prova scialba contro l'AZ Alkmaar, che ha complicato decisamente il discorso qualificazione agli ottavi di Europa League.

L'Udinese, invece, viene dal clamoroso 4-1 subito in casa del Como e dai precedenti tre pareggi consecutivi contro Atalanta, Verona e Torino. C'è un rallentamento, vero, ma i padroni di casa in tenuta bianconera hanno comunque più punti di quanti ci si potesse aspettare a inizio stagione (26, uno in meno della stessa Roma).

Le due squadre si sfidano per la seconda volta in questa stagione: a settembre netto 3-0 dei giallorossi, a conti fatti una delle poche giornate positive con Ivan Juric in panchina.

Probabili formazioni Udinese vs Roma

Per i pronostici Udinese – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-2): Sava; Tourè, Bijol, Kristensen; Rui Modesto, Karlstrom, Lovric, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

Sava; Tourè, Bijol, Kristensen; Rui Modesto, Karlstrom, Lovric, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, M. Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese - Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Grande equilibrio a Udine: un punto a testa al triplice fischio

La classifica parla chiaro: al momento le due squadre si equivalgono. L’Udinese si conferma undici solido, la Roma appare in crescita ma deve ancora trovare alcuni correttivi soprattutto in difesa (Hummels non basta). Secondo il nostro pronostico Udinese-Roma terminerà sul pari, ma entrambe le squadre segneranno almeno un gol. A proposito di retroguardia, occhio a quella dei friulani, orfana dello squalificato Solet e dell’infortunato Giannetti.

Scommessa 1: Pareggio + GOL: 2,60 con bet365

La Roma riuscirà a vincere: rilancio per il quinto posto?

Al netto di qualche uscita a vuoto, Claudio Ranieri sta riuscendo in un piccolo miracolo sportivo: riportare la Roma tra le big del campionato, nonostante un avvio di stagione sconcertante. Secondo la nostra previsione, i giallorossi si imporranno per 2-0: continuando così, non è da escludere un clamoroso rilancio in ottica quinto posto. Posizione, questa, che potrebbe garantire l’accesso alla prossima Champions League.

Scommessa 2: risultato esatto 2-0 Roma: 11,50 con Sisal

Dovbyk, è arrivato il tuo momento

Non si conquista il titolo di capocannoniere della Liga spagnola per caso. L'ucraino Artem Dovbyk è stato fin qui protagonista di una stagione in chiaroscuro, riuscendo comunque a siglare 11 reti in tutte le competizioni. Ora l'ex Girona è chiamato a portare per mano la squadra verso grandi (e per certi versi inaspettati) obiettivi. Secondo il nostro pronostico Udinese-Roma sarà nel segno di almeno due gol del colosso ucraino.

Scommessa 3; Dovbyk segna almeno due gol: 13,00 con William Hill