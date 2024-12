Pronostici Udinese – Napoli e informazioni utili per scommettere: i partenopei vogliono rilanciarsi, ma i friulani vogliono il bis salvezza

In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese-Napoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese-Napoli, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Kosta Runjaic e quella guidata da Antonio Conte.

La partita, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di sabato 14 dicembre al Bluenergy Stadium.

I nostri pronostici Udinese - Napoli

Il nostro pronostico Udinese - Napoli bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 2-1 Napoli 8.50 8.75 8.00 Lucca segna il primo gol 10.00 8.50 9.00 Pareggio 3.50 3.50 3.50

Come scommettere su Udinese – Napoli: analisi match e pronostici

Tornare a vincere per l’obiettivo Scudetto: questo l’imperativo in casa di un Napoli scottato dalla doppia sconfitta - tra campionato e Coppa Italia - contro la Lazio di Baroni. Gli uomini di Antonio Conte hanno bisogno dei tre punti per tenere il ritmo dell’Atalanta e del folto gruppo di inseguitrici, anche per evitare spiacevoli sorprese in chiave quarto posto. I partenopei devono però devon fare a meno di un uomo chiave come Kvaratskhelia, alle prese con un infortunio che lo terrà ai box per un paio di settimane.

In casa Udinese, invece, c'è grande entusiasmo dopo la vittoria di Monza: con i tre punti in casa brianzola, Thauvin e compagni si sono confermati nella parte sinistra della classifica. Non male per una squadra che l’anno scorso ha conquistato la salvezza solo al fotofinish.

Probabili formazioni Udinese vs Napoli

Per i pronostici Udinese – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Zarraga, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Zarraga, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.

Il Napoli vincerà, ma ci sarà da soffrire

Le squadre di Conte raramente dominano gli avversari e così andrà anche a Udine. Il Napoli riuscirà a conquistare tre punti fondamentali, ma dovrà soffrire: sugli scudi il brasiliano David Neres, sostituto naturale di Kvaratskelia e inevitabilmente chiamato a sfruttare una delle poche chance della stagione (senza coppe, il turnover è nei fatti inconcepibile). Occhio, poi, alla voglia di riscatto di Romelu Lukaku, corpo estraneo nelle ultime gare ufficiali. Tirando le somme, secondo il nostro pronostico Udinese-Napoli si chiuderà sul 2-1 per i campani.

Scommessa 1; risultato esatto 2-1 Napoli: 8,50 con bet365

Udinese, Lucca lascerà il segno

Lorenzo Lucca vuole ripetersi: dopo il gol in casa del Monza, l'attaccante ex Pisa lascerà il segno anche contro il fortissimo Napoli. Nonostante l'opposizione di gente come Buongiorno e Rrahmani, secondo la nostra previsione il centravanti bianconero realizzerà il gol che aprirà l'incontro.

Scommessa 2; Lorenzo Lucca primo marcatore: 8,50 con Sisal

Un pareggio che farà contento solo l’Udinese

Il Napoli deve vincere, l’Udinese (pur giocando davanti al suo pubblico) può accontentarsi anche di un pareggio. Le due squadre hanno inevitabilmente obiettivi diversi: il Napoli vuole il quarto Scudetto della sua storia, i bianconeri una salvezza tranquilla senza disdegnare (ovviamente) una eventuale qualificazione in Conference League. Secondo il nostro pronostico, Udinese-Napoli si chiuderà sul risultato di pareggio, il terzo in campionato sia per i friulani che per i partenopei.

Scommessa 3; pareggio: 3,50 con William Hill