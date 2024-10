Pronostici Udinese - Lecce e informazioni utili per scommettere: bianconeri lievemente avanti secondo gli esperti

In questo articolo è possibile consultare i pronostici Udinese - Lecce dei nostri esperti e confrontare le quote dei bookmaker online.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese - Lecce confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la nona giornata di Serie A.

Il primo match di lunedì 23 ottobre vedrà la sfida tra Udinese e Lecce, in programma alle 18.30 allo Stadio Friuli.

Primo impegno post sosta per il Lecce, che cercherà di conquistare un risultato utile in casa dell’Udinese. I bianconeri sono al momento tra le delusioni del campionato, quartultimi in classifica e finora ancora a zero vittorie.

Il tecnico del Lecce D’Aversa ha la possibilità di confermare in blocco l’ultima formazione utilizzata nonostante il recupero di Banda. Novità certe invece per Sottil, in primis quella relativa a Lovric recuperato dall’infortunio e che sarà dunque titolare.

I nostri pronostici Udinese - Lecce

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Udinese - Lecce bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.15 2.10 2.05 Nikola Krstović marcatore nell’incontro 3.50 3.50 3.75 Risultato esatto 1-1 6.00 6.25 6.00

Pronostici Udinese - Lecce, quote e mercati di scommessa per intero si possono trovare sui siti scommesse online ufficiali. In più nella nostra pagina dedicata i lettori potranno consultare un elenco dei top bookmaker del momento in Italia. In questa guida, invece, tutte le info sul codice promozionale Sisal alla registrazione.

Probabili formazioni Udinese - Lecce

Per elaborare i nostri pronostici Udinese - Lecce, dobbiamo prima analizzare le probabili formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della nona giornata di Serie A:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Lovric, Pereyra, Kamara; Thauvin, Lucca.

Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Lovric, Pereyra, Kamara; Thauvin, Lucca. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese - Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due difese ballerine

Con rispettivamente 10 e 12 gol subìti, le due squadre hanno dimostrato di ballare – e non poco – nelle retrovie. Formazioni abituate a concedere ampi spazi agli avversari, le partite di Lecce e Udinese sono quasi sempre ricche di gol. Probabile, secondo i nostri pronostici Udinese - Lecce, un over 2.5.

Scommessa 1; over 2.5: 2,15 con bet365

Nel segno del montenegrino

Nella gara contro la Serbia persa per 3 a 1, valida per le qualificazioni europee, il montenegrino non è andato a segno. Tuttavia, nonostante la sconfitta, la sua prestazione ha soddisfatto il tecnico Radulovic che lo ritiene una pedina fondamentale nel suo scacchiere. I tifosi del Lecce sperano che contro l’Udinese il 23enne vada a segno come è già successo già 4 volte da inizio campionato. Motivo per cui è tra i favoriti dalle quote marcatore Udinese - Lecce.

Scommessa 2; Nikola Krstović marcatore nell’incontro: 3,50 con Sisal

La costanza del segno X

Insieme al Bologna, l’Udinese è la squadra di Serie A che ha collezionato più pareggi da inizio campionato. Sono 5 le volte che i bianconeri hanno conquistato solo 1 punto al termine dei 90 minuti. 3 pareggi 3 vittorie e 2 sconfitte per i salentini, che cercheranno di lasciare Udine con un risultato utile. Non possiamo escludere un potenziale pareggio dai nostri pronostici Udinese - Lecce.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 6,00 con William Hill