In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese – Lazio, quote dei bookmakers e analisi della gara valida per il secondo turno di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match. La partita è in programma allo stadio Dacia Arena di Udine il prossimo 24 agosto, con fischio d’inizio alle 18:30. Sono 90 i precedenti in Serie A tra Udinese e Lazio. I friulani hanno vinto in 26 occasioni. I pareggi sono 23, mentre le vittorie della Lazio sono 41.

I nostri pronostici Udinese – Lazio

Il nostro pronostico Udinese - Lazio bet365 Betsson William Hill Doppia chance 1X 1.57 1.61 1.55 Castellanos primo marcatore 4.75 6.50 6.50 Over 2,5 2.37 1.53 2.30

Come scommettere su Udinese – Lazio: analisi match e pronostici

Buon pareggio contro il Bologna nella gara d’esordio dell’Udinese. Alla guida dei friulani c’è la scommessa Runjaic, che ha raccolto l’eredità di Fabio Cannavaro, che ha traghettato la squadra alla salvezza subentrando a fine stagione a Cioffi. Obiettivo salvezza tranquilla per i friulani, che hanno allestito come sempre una rosa ricca di scommesse. Vittoria schiacciante della Lazio nell’esordio contro il neopromossa Venezia. Ottimo l’impatto di Baroni sui biancocelesti: l’obiettivo è centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Probabili formazioni Udinese vs Lazio

Per i pronostici Udinese – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Lovric, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. Allenatore: Runjaic

Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Lovric, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. Allenatore: Runjaic LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Baroni

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Udinese a caccia di punti

Buon pareggio all’esordio per l’Udinese, capace di strappare un punto sul difficile campo del Bologna. Runjaic alla guida dei friulani potrebbe essere una scommessa vinta da parte dei Pozzo. Obiettivo vittoria per i friulani ed allora la doppia chance 1X potrebbe essere una buona soluzione per i pronostici Udinese - Lazio, anche perché la squadra allenata da Baroni sarà un cliente scomodo per tutti in questa stagione.

Scommessa 1; Doppia chance 1X: 1,57 con bet365

Castellanos in rampa di lancio

Gol all’esordio per l’attaccante che ha raccolto l’eredità - pesantissima - di Ciro Immobile al centro dell’attacco biancoceleste. Suo il primo gol nella gara vinta contro il Venezia ed ecco che pensare che il 25enne attaccante argentino possa essere il primo marcatore nell’incontro secondo i pronostici Udinese - Lazio potrebbe essere una soluzione interessante. I suoi gol, del resto, saranno indispensabili nella corsa alla Lazio alla qualificazione alla prossima Champions League.

Scommessa 2; Castellanos primo marcatore: 6,50 con Betsson

Runjaic attende Lucca

Otto gol nella passata stagione Lucca alla sua prima esperienza con la maglia dell’Udinese. Per il 23enne attaccante prelevato dall’Ajax questo dovrà essere l’anno della consacrazione e non è un caso se Runjaic sembra avergli costruito la squadra intorno. Contro il Bologna è mancato lo squillo personale, ma Lucca ha comunque dimostrato di essere un fattore in questa Udinese. Ora la Lazio nel mirino, con la speranza di potersi sbloccare e riuscire a conquistare i primi tre punti alla Dacia Arena.

Scommessa 3; over 2,5: 2,30 con William Hill