In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese – Lazio, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 7 gennaio ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara che avrà luogo al Bluenergy Stadium di Udine, match valido per la 19esima giornata di Serie A, ultima gara del girone d’andata.

I nostri pronostici Udinese – Lazio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Udinese - Lazio bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.05 2.00 2.05 Risultato esatto 1-1 6.00 6.00 5.80 Mattia Zaccagni marcatore dell’incontro 5.50 5.00 4.33

Come scommettere su Udinese – Lazio analisi match e pronostici

Dopo aver battuto nettamente per 3 a 0 la sorpresa del torneo Bologna, l’Udinese ospita i biancocelesti di Maurizio Sarri, reduci anch’essi da una vittoria per 3 a 1 nel “derby” contro il Frosinone.

Probabili formazioni Udinese - Lazio

Per i pronostici Udinese – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-1-1) : Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric/Zarraga, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

: Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric/Zarraga, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il carattere dell’Udinese

Protagonisti di una prestazione maiuscola contro il Bologna, che fino alla gara contro i friulani non aveva mai incassato 3 reti senza riuscirne a segnare nemmeno una, i ragazzi di Gabriele Cioffi vogliono togliersi un’altra soddisfazione contro una squadra ancor più blasonata. La Lazio degli ultimi tempi non è certamente un ospite comodo, e i bianconeri avranno bisogno della spinta del loro pubblico per poter cercare di strappare un risultato utile nel match contro i biancocelesti.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,05 con bet365

La Lazio per cominciare al meglio il nuovo anno

Gli uomini di Sarri vogliono cominciare il nuovo anno esattamente come hanno terminato il 2023. I biancocelesti sono a caccia di 3 punti che gli permetterebbero di compiere un particolare balzo in classifica, avvicinandosi così alla zona Europa e sorpassando il Napoli campione d’Italia. La trasferta contro l’Udinese non sarà sicuramente un match semplice, ma i capitolini cercheranno comunque di portare a casa un risultato utile. Non possiamo escludere nemmeno un pareggio dai nostri pronostici Udinese - Lazio.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,00 con Sisal

Il numero 20 per ritrovare continuità

Autore di un’ottima prestazione nella vittoria per 3 a 1 contro il Frosinone, nella gara contro i ciociari all’esterno biancoceleste è mancato soltanto il gol. Il numero 20 romagnolo ha tutta l’intenzione di cominciare il suo 2024 giocando un’altra ottima partita e, i pronostici Udinese – Lazio, indicano Mattia Zaccagni come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Mattia Zaccagni marcatore nell’incontro: 4,33 con William Hill