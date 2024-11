In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese - Juventus, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Kosta Runjaic e quella guidata da Thiago Motta.

La partita, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di sabato 2 novembre allo stadio Friuli.

I nostri pronostici Udinese-Juventus

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Udinese - Juve bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-2 17.00 18.00 19.00 Primo Tempo/finale Udinese/Juventus 26.00 27.00 26.00 Over 3,5 4.50 4.00 4.50

Come scommettere su Udinese – Juventus: analisi match e pronostici

Due squadre unite dagli stessi colori sociali, il bianco e il nero, e anche da risultati recenti tutt’altro che soddisfacenti. L’Udinese deve leccarsi le ferite dopo la sconfitta subita in casa del Venezia, arrivata dopo l’iniziale doppio vantaggio firmato da Lovric e Bravo. Nonostante questo (pesante) stop, i friulani si ritrovano comunque ad un passo dalla zona per l'Europa, come certifica il -2 dalla stessa Juventus: una vittoria e sarà controsorpasso.

Dal canto suo, la truppa di Thiago Motta si sta scoprendo troppo fragile in difesa e, soprattutto, squadra affetta da una inaspettata "pareggite": troppi i 6 gol subiti nelle ultime gare contro Inter e Parma; preoccupante il dato che parla di sei "X" su dieci gare di campionato. Per vincere i campionati (e anche per conquistare il quarto posto) bisogna vincere, pochi dubbi. In tutto ciò, c’è anche da pensare alla Champions League: martedì la sfida decisiva (o quasi) in casa del Lille, per questo non è da escludere un massiccio turnover.

Probabili formazioni Udinese - Juventus

Per i pronostici Udinese – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-2) : Okoye, Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

: Okoye, Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic. JUVENTUS (4-1-4-1): Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli; Weah, Fagioli, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Juventus, sarà ancora pareggio per 2-2

Nell’epoca dei tre punti per vittoria, con i pareggi non si va da nessuna parte. Lo sanno bene in casa Juventus, ma l’impressione è che questa storia andrà avanti ancora per un po’. Da un lato la difesa non dà più le garanzie di un tempo (l’assenza di Bremer pesa come un macigno), dall’altro la truppa juventina ha perso l’imprevedibilità di inizio stagione, riuscendo a pungere solo quando si ritrova ad inseguire. Alla luce di tutti questi elementi e dell’ottimo momento dell'attaccante friulano Lucca, secondo i nostri pronostici Udinese - Juventus è gara che si chiuderà sul 2-2.

Scommessa 1; risultato esatto 2-2: 17,00 con bet365

Udinese squadra vera, ma ci sarà reazione juventina

Come contro il Parma, secondo la nostra previsione la Juventus sbaglierà l’approccio alla partita, soffrendo l’intraprendenza dell’attacco di Mister Runjaic. Occhio, però, alla reazione d’orgoglio di Locatelli e compagni: come dicevamo, Motta dovrebbe optare per un massiccio turnover e nella ripresa potrebbe correre ai ripari buttando nella mischia giocatori fondamentali come Cambiaso e Conceicao. L’impressione, così, è che la Juve si ritroverà sotto alla fine del primo tempo, ma poi riuscirà a trovare una vittoria fondamentale in ottica quarto posto.

Scommessa 2; primo tempo/finale Udinese/Juventus: 27,00 con Sisal

Udinese - Juve, almeno quattro gol nell’arco dei novanta minuti

L’Udinese ha subito tanti gol, considerando la sua posizione di classifica (14 in totale). Dall’altro lato, i friulani possono fare leva su un attacco di spessore, nel segno di Lucca (nel mirino proprio della Juventus) e del rientrante Thauvin. Come abbiamo visto, anche la Juve segna e subisce tanto. Così, secondo i nostri pronostici Udinese - Juventus è gara che sarà nel segno di almeno 4 gol totali nell’arco dei novanta minuti.

Scommessa 3; over 3,5: 4,50 con William Hill