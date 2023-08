In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese - Juventus, confronto quote e consigli per scommettere sulla prima giornata di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online mettono a disposizione le migliori quotazioni, consigli e pronostici Udinese - Juventus per scommettere sulla gara.

L’Udinese Arena di Udine vedrà l’esordio in Campionato delle due formazioni dai colori bianconeri. I torinesi partono con i favori del pronostico secondo i bookmakers, ma attenzione all’Udinese che ci terrà a non fare brutta figura davanti ai suoi tifosi.

Considerata dagli scommettitori la terza forza candidata per lo scudetto dopo Inter e Napoli, la Juventus vuole iniziare con il piede giusto la Serie A 2023/2024.

L’ultima volta che Udinese e Juventus si sono incrociate alla prima giornata risale al 22 agosto 2021: quel match terminò 2-2 e fu l’ultima partita in bianconero di Cristiano Ronaldo. Sarà la quinta volta che le due squadre si sfidano all’esordio in campionato: fin qui due vittorie della Juventus, un successo friulano e un pareggio.

La gara sarà uno dei due posticipi di domenica 20 agosto, e si svolgerà alle ore 20.45.

Le probabili formazioni:

L’Udinese schiera un 3-5-2 con Silvestri tra i pali con Perez, Bijol, Masina a comporre il trio difensivo; in mezzo al campo Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric e Kamara dietro alle due punte Thauvin e Beto.

La Juventus si presenta con lo stesso modulo con in porta Szczesny, in difesa Gatti, Bremer e capitan Danilo. Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot e l’esordiente Cambiaso con Federico Chiesa e Dusan Vlahovic in attacco.

I nostri pronostici Udinese – Juventus

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per saperne di più e scoprire tutti i pronostici Udinese - Juventus in tempo reale, consigliamo di visitare i portali ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Udinese vs Juventus bet365 Sisal William Hill Pareggio 3.60 3.50 3.40 Chiesa primo Marcatore 7.50 8.50 7.00 Vittoria Juventus 1.83 1.90 1.88

I bianconeri giocheranno fuori casa, e questo è un fattore importante che può influenzare le quote del match. Di fatto la vittoria della Juventus non è così scontata. Tutti i principali siti scommesse italiani quotano il 2 fisso ad almeno 1.80, segno che spuntarla in questa gara non sarà cosa facile. Interessanti sono anche i mercati che riguardano i marcatori. Chi non abbia ancora un conto gioco online ma voglia scommettere (solo maggiorenni) può farlo semplicemente registrandosi su uno dei portali ADM in Italia. I nuovi utenti hanno la possibilità di registrarsi utilizzando un codice bonus bet365 facoltativo.

Udinese guastafeste

L’Udinese vuole cominciare bene in campionato. La formazione allenata da Andrea Sottil ha l’immediata intenzione di accumulare punti in modo da raggiungere l’obiettivo minimo della salvezza quanto prima. L’ambizione dell’Udinese è quella di riuscire a raggiungere la metà sinistra della classifica che manca ormai da tanti anni da queste parti. Detto questo la formazione friulana si troverà di fronte un ospite scomodo. Lo scoglio da superare non sarà di certo semplice e gli esperti dei pronostici Udinese - Juventus lo sanno.

Scommessa 1: pareggio: 3,60 con bet365

Sarà l’anno del figlio d’arte?

Federico Chiesa ha lavorato bene e ha trascorso un’estate ottima dal punto di vista fisico e atletico dopo le difficoltà vissute nella passata stagione, in cui ha fatto la spola tra campo e panchina. Dopo aver corteggiato Domenico Berardi, i bianconeri hanno ricevuto una sonora porta in faccia dai dirigenti del Sassuolo. Toccherà quindi puntare sulle risorse che si hanno in casa. Occhi puntati quindi sul numero 7 bianconero, che potrebbe essere il miglior acquisto dell’anno in casa Juve. E magari sorprendere i pronostici Udinese - Juventus per quanto riguarda i mercati relativi ai marcatori del match.

Scommessa 2: Chiesa primo marcatore 8,50 con Sisal

La superiorità della Vecchia Signora

Senza la “distrazione” delle coppe europee, la Juventus può davvero assumere il ruolo di guastafeste del campionato di serie A che sta per cominciare. Dovendo preparare soltanto una partita a settimana, la formazione di Allegri avrà un vantaggio notevole nei confronti delle dirette rivali impegnate negli infrasettimanali d’Europa.

Scommessa 3: Vittoria Juventus: 1,88 con William Hill