Pronostici Udinese – Genoa e informazioni utili per scommettere: i bianconeri sono avanti nei pronostici, ma i liguri sognano l’effetto Vieira

In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese-Genoa, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese-Genoa, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Kosta Runjaic e quella guidata da Patrick Vieira.

La partita, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 12:30 di domenica 1° dicembre allo stadio Friuli.

I nostri pronostici Udinese-Genoa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Udinese - Genoa bet365 Sisal William Hill Vittoria Udinese 2.00 2.00 2.00 Davis segna durante l’incontro 4.00 4.00 3.60 Risultato esatto 2-2 17.00 17.00 17.00

Come scommettere su Udinese – Genoa: analisi match e pronostici

L’Udinese deve riscattarsi dopo un periodo difficile, nel segno di appena un punto nelle ultime quattro gare, frutto del recente pareggio con l'Empoli e delle tre sconfitte di fila contro Atalanta, Juventus e Venezia. I friulani non riescono a confermarsi dopo l'ottimo avvio di stagione, ma stazionano comunque nella parte sinistra della graduatoria.

Per il Genoa classifica decisamente peggiore (i liguri sono quartultimi ad un solo punto dalla zona retrocessione), ma i cinque punti raccolti nelle ultime tre gare certificano una svolta importante in chiave salvezza. Occhio, però, all'eventuale contraccolpo per il (sorprendente) avvicendamento in panchina: salutato Gilardino, è arrivato il francese Vieira, che ha guidato il Grifone nel difficile 2-2 al cospetto del Cagliari.

Probabili formazioni Udinese vs Genoa

Per i pronostici Udinese – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (4-3-1-2): Okoye; Ehizibue, Touré, Giannetti, Kamara; Karlstrom, Lovric, Zarraga; Thauvin; Davis, Lucca. Allenatore: Runjaic.

Okoye; Ehizibue, Touré, Giannetti, Kamara; Karlstrom, Lovric, Zarraga; Thauvin; Davis, Lucca. Allenatore: Runjaic. GENOA (4-3-3): Leali, Zanoli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Messias, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese - Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Udinese, riecco una vittoria che manca da più di un mese

L’Udinese riuscirà a spuntarla: i friulani hanno dalla loro grande qualità, con l’ex campione del mondo Thauvin ad inventare e il duo d’attacco Davis-Lucca chiamato a finalizzare. A centrocampo c’è la certezza Karlstrom, in difesa, invece, pesa tantissimo l'assenza di Bijol: a guidare il reparto ci saranno Giannetti e Touré. Sulla carta i bianconeri sono superiori: per questo, secondo il nostro pronostico Udinese-Genoa si chiuderà con una vittoria dei padroni di casa.

Scommessa 1; vittoria Udinese: 2,00 con bet365

Davis è sempre più leader dell’attacco

Runjaic sembra orientato a schierare un tridente decisamente offensivo. Anche in caso di ritorno al classico 3-5-2, la certezza del reparto d'attacco rimane l'inglese Kenan Davis: l'ex Aston Villa ha stregato il tecnico tedesco con la sua fisicità e la sua velocità e ha tutta l'intenzione di lasciare il segno. Per la nostra previsione, contro i genoani il classe '98 siglerà il suo quarto gol stagionale.

Scommessa 2; Davis segna durante l’incontro: 4,00 con Sisal

Spettacolo al Friuli: alla fine sarà 2-2

L’Udinese è squadra quadrata, nonostante i tanti balbettii degli ultimi tempi. Dall’altro lato, però, c’è un Genoa che sta recuperando i pezzi e che può assolutamente dire la sua in chiave salvezza: in attacco si rivede finalmente l’ex milanista Messias, chiamato a supportare Pinamonti al pari del centrocampista scuola Juventus Miretti. Nel secondo tempo, occhio ad un Balotelli che può finalmente fare leva su una condizione fisica accettabile.

Insomma, anche tra i liguri le qualità non mancano: per questo, per i nostri pronostici Udinese-Genoa sarà una gara combattuta e spettacolare, destinata a chiudersi sul 2-2.

Scommessa 3; risultato esatto 2-2: 17,00 con William Hill