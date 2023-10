In questo articolo i giocatori troveranno tutti i pronostici Udinese - Genoa con confronto quote e analisi del match per scommettere online.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese - Genoa confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la settima giornata di Serie A.

Udinese e Genoa si sfidano alla Dacia Arena nella gara in programma domenica 1 ottobre alle 15:00 e valida per la settima giornata di Serie A.

I padroni di casa si presentano alla sfida di domenica con la necessità impellente di fare punti. La sconfitta netta in casa del Napoli ha però restituito qualche sicurezza ai bianconeri. Innanzitutto è ritornato il gol, che mancava da un pò. E nonostante il risultato, anche contro i campioni d’Italia in carica l’Udinese ha dimostrato di essere una squadra competitiva, capace di esprimere un buon gioco.

Morale alle stelle invece per il Genoa, che ha dominato la Roma nell’ultimo turno centrando una vittoria, la seconda in questo inizio di stagione, che peserà tantissimo in chiave salvezza. La coppia Retegui-Gudmundsson sembra aver finalmente trovato l’intesa ed i gol di entrambi ne sono una conferma.

I nostri pronostici Udinese - Genoa

I nostri pronostici Udinese - Genoa bet365 Sisal William Over 2.5 2.30 2.25 2.25 Lucca marcatore 3.75 3.50 3.90 Risultato esatto 1-0 Genoa 8.00 8.50 8.50

Probabili formazioni Udinese – Genoa

Indispensabile per i nostri pronostici Udinese - Genoa, conoscere le probabili formazioni delle squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della settima giornata di Serie A:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca.

Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. GENOA (4-3-2-1): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Thorsby, Kutlu; Malinovskyi/Messias, Gudmundsson; Retegui.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese - Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due squadra a caccia di punti

Due sconfitte consecutive per l’Udinese, ancora in cerca della prima vittoria della stagione. La squadra di Sottil incassa molto (10 gol al passivo) e segna con il contagocce. Discorso analogo per il Genoa, che ha subito 9 gol ma ha aggiustato la voce dei gol realizzati grazie ai 4 segnati alla Roma nell’ultimo turno. Ecco perché l’over 2,5 potrebbe essere una soluzione interessante per i nostri pronostici Udinese - Genoa, che bet365 offre a 2,30.

Scommessa 1; over 2,5: 2,30 con bet365

Lucca vuole sbloccarsi

I due gol realizzati dall’Udinese portano entrambi la firma di un centrocampista, Samardzic. Fin qui Lorenzo Lucca ha timbrato il cartellino solo in Coppa Italia. L’attaccante prelevato dall’Ajax con la missione di sostituire Beto è a caccia della sua prima gioia in Serie A. Sisal propone un suo gol a 3,50 tra le quote marcatore Udinese - Genoa.

Scommessa 2; Lucca marcatore: 3.50 con Sisal

Il Genoa proverà a vincere

La vittoria sulla Roma è stata una iniezione di fiducia per la squadra allenata da Gilardino. L’Udinese può essere la preda perfetta per dare continuità ai risultati e mettere in classifica punti che potrebbero rivelarsi decisivi in chiave salvezza. William Hill propone la vittoria per 0-1 del Genoa a 8,50, probabile risultato menzionato dagli esperti per i pronostici Udinese - Genoa.

Scommessa 3; risultato esatto 0-1 Genoa: 8,50 con William Hill