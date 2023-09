Ecco i pronostici Udinese - Fiorentina con confronto quote dei bookmakers, analisi delle squadre e statistiche per scommettere sulla partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese - Fiorentina confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quinta giornata di Serie A.

Si giocherà alle ore 15 allo Udinese Stadium di Udine la partita tra Udinese e Fiorentina. La Viola viene dalla vittoria al Franchi contro l'Atalanta, l'Udinese invece dal pari in Sardegna contro il Cagliari allenato da Claudio Ranieri. Per la squadra allenata da Italiano trasferta ostica, Sottil è invece alla ricerca della prima vittoria in campionato. L’allenatore viola dovrà fare a meno di Nico Gonzalez, infortunatosi contro il Genk in Conference League, ed al suo posto dovrebbe puntare su Brekalo. Sottil invece punta su Lucca in coppia con Thauvin.

I nostri pronostici Udinese - Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Udinese - Fiorentina pronostico bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 0-0 11.00 10.00 10.00 Lorenzo Lucca marcatore nell’incontro 4.00 4.00 4.20 Under 2.5 1.90 1.87 1.80

Maggiori informazioni sul match, pronostici Udinese - Fiorentina, quote e mercati di scommessa possono essere trovati visitando i portali ufficiali degli operatori. I giocatori che vogliano scoprire maggiori bookmaker possono

Probabili formazioni Udinese - Fiorentina

Importante è per i nostri pronostici Udinese - Fiorentina, conoscere le formazioni dei due team. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della quinta giornata di Serie A:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Mandragora, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Kouamè; Nzola

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Il segno X vuol dire Udinese

Reduci da 3 pareggi consecutivi, gli uomini di Sottil si troveranno di fronte una Fiorentina agguerrita e rinfrancata dalla vittoria contro l’Atalanta. Costringere i viola ad un pareggio potrebbe essere un grande risultato per i bianconeri, e non tanto improbabile secondo i nostri pronostici Udinese - Fiorentina.

Scommessa 1; risultato esatto 0-0: 11,00 con bet365

La scommessa di Sottil

Sottil punterà su Lorenzo Lucca per cercare la prima vittoria in Campionato. L’attaccante, classe 2000 in prestito dal Pisa, non vorrà certamente deludere il suo allenatore e ce la metterà tutta per regalare la prima gioia ai suoi tifosi. Interessanti sono dunque le quote marcatore Udinese - Fiorentina di Lucca.

Scommessa 2; Lorenzo Lucca marcatore nell’incontro: 4,00 con Sisal

Un attacco sterile

L’Udinese ha finora segnato una sola rete subendone 4. Statistiche rilevanti per i nostri pronostici Udinese - Fiorentina. Le possibilità che la partita si risolva con poche reti sono alte, considerato anche che la Fiorentina viene da una trasferta complicata avendo pareggiato per 2 a 2 in Belgio contro il Genk nella prima partita del girone di Conference League.

Scommessa 3; Under 2.5: 1,80 con William Hill