Pronostici Udinese - Empoli e informazioni utili per scommettere: gli esperti indicano i bianconeri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese – Empoli, quote dei bookmakers e analisi partita ore 15:00 di domenica 19 maggio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Empoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul delicatissimo scontro salvezza tra friulani e toscani, partita valida per la 37esima giornata di campionato, la penultima di Serie A.

Dopo aver conquistato 5 punti nelle ultime 3 giornate di campionato, e reduci dall’importantissima vittoria sul campo del Lecce, i bianconeri allenati da Fabio Cannavaro possono essere padroni del loro destino. Con una vittoria contro gli azzurri di Davide Nicola infatti, i friulani conquisterebbero la salvezza con un turno d’anticipo.

I nostri pronostici Udinese – Empoli

Il nostro Udinese - Empoli bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.20 2.10 2.20 Risultato esatto 2-0 Udinese 8.50 9.50 9.00 Udinese in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.75 2.65 2.60

Come scommettere su Udinese – Empoli: analisi match e pronostici

Favoriti a detta degli esperti, i friulani potranno contare sulla spinta del pubblico delle grandi occasioni per conquistare la vittoria, e non doversi giocare tutto all’ultima giornata in trasferta contro il Frosinone.

Probabili formazioni Udinese - Empoli

Per i pronostici Udinese – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Kamara, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Lucca.

Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Kamara, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Lucca. EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Grassi, Maleh, Pezzella; Niang, Caputo.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una gara a viso aperto

Con entrambe le squadre appese ad un filo, gli esperti prevedono una gara a viso aperto da parte di entrambe le formazioni, disposte a mettere in campo tutto per conquistare la salvezza. Per questo motivo, i pronostici Udinese - Empoli prevedono la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2,5: 2,20 con bet365

La vittoria più importante

A 3 punti dalla permanenza in Serie A, l’Udinese allenata da Fabio Cannavaro da quando l’ex capitano dell’Italia siede sulla panchina dei bianconeri ha decisamente cambiato marcia. Reduci da 2 pareggi e una vittoria, i bianconeri finora hanno conquistato i 3 punti soltanto in 5 occasioni, appena 3 volte in più della Salernitana già retrocessa. Tuttavia un loro eventuale sesto successo significherebbe salvezza matematica.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Udinese: 9,50 con Sisal

L’Udinese vuole passare subito in vantaggio

Vista la posta in palio e con la possibilità di giocarsi la permanenza in Serie A davanti al proprio pubblico, l’Udinese di Fabio Cannavaro è intenzionata a partire a mille, provando ad andare subito in vantaggio già nella prima frazione di gioco. I pronostici Udinese - Empoli prevedono la possibilità che i bianconeri terminino i primi 45 minuti in avanti.

Scommessa 3; Udinese in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,60 con William Hill