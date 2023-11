Ecco i pronostici Udinese - Cagliari dei nostri esperti: confronto quote dei bookmaker online, probabili formazioni e info utili per scommettere.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Cagliari confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il secondo turno di Coppa Italia.

Si giocherà il giorno di Ognissanti alle ore 21.00 al Bluenergy Stadium di Udine il match tra Udinese e Cagliari, partita valida per il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia. La formazione vincente affronterà il Milan al Meazza il prossimo turno, previsto il 10 gennaio del 2024.

Segnali di forte ripresa per il Cagliari, capace in campionato contro il Frosinone di ribaltare una partita praticamente già persa, riuscendo così a conquistare la prima vittoria stagionale. I bianconeri hanno ottenuto invece un buon punto in casa del Monza. Entrambe le formazioni tuttavia si trovano nella parte bassa della classifica.

La prossima partita di campionato vedrà il Cagliari ospitare il Genoa, mentre l’Udinese sarà impegnata a San Siro contro il Milan, logico quindi pensare che entrambi gli allenatori applicheranno un pesante turnover per la partita di Coppa Italia.

I nostri pronostici Udinese – Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Udinese - Cagliari bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.10 2.10 Leonardo Pavoletti marcatore nell’incontro 4.75 4.70 4.75 Risultato esatto 0-1 Cagliari 10.00 9.50 9.50

Tutte le quote, pronostici Udinese - Cagliari e mercati sono consultabili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre è possibile scoprire i nuovi siti scommesse online consultando la nostra pagina dedicata. Tema ricorrente quando si parla di bookmaker online è quello dei codici promozionali. Come ad esempio il codice promozionale AdmiralBet di cui tutte le info nella nostra guida.

Probabili formazioni Udinese – Cagliari

È importante le i nostri pronsotici Udinese - Cagliari, conoscere le probabili formazioni del match. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Deiola, Prati, Makoumbou, Augello; Luvumbo, Pavoletti.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La fragile difesa del Cagliari

Con ben 21 reti subìte in campionato, quella del Cagliari è la peggior difesa della Serie A. Nonostante la squadra di Ranieri sia in ripresa, il passivo fino ad ora rimane molto pesante e ci si potrebbe aspettare una gara ricca di gol. Facile prevedere un gran numero di goal, come confermato dai pronostici Udinese - Cagliari.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

Il momento di Pavoletti

Decisamente l’MVP nella gara contro il Frosinone, Leonardo Pavoletti è riuscito a guadagnarsi la fiducia di mister Ranieri. Autore di una doppietta contro i ciociari, l’attaccante livornese ha risolto una situazione che stava diventando complicatissima per il Cagliari. Contro l’Udinese vorrà senza dubbio ripetersi. Di fatto Pavoletti è tra i favoriti dalle quote marcatore Udinese - Cagliari.

Scommessa 2; Leonardo Pavoletti marcatore nell’incontro: 4,70 con Sisal

Il Cagliari per regalarsi il Milan

La rocambolesca vittoria in campionato contro il Frosinone ha portato autostima e certezza dei propri mezzi alla formazione sarda. Claudio Ranieri, dall’alto della sua esperienza, dovrà fare in modo di canalizzare quest’energia positiva per trovare la vittoria anche in Coppa Italia. Chissà che la squadra sarda non riesca a ribaltare i pronostici e spuntarla anche in trasferta come pochi pronostici Udinese - Cagliari prevedono.

Scommessa 3; risultato esatto 1-0 Cagliari: 10,00 con William Hill