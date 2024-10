In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese-Cagliari, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese – Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Kosta Runjaic e quella guidata da Davide Nicola.

La partita, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:30 di venerdì 25 ottobre allo Stadio Friuli.

I nostri pronostici Udinese-Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Udinese - Cagliari bet365 Unibet William Hill over 3,5 3.40 3.75 3.50 Primo tempo/finale Cagliari/Pareggio 15.00 13.00 15.00 Vittoria Cagliari 3.40 3.50 3.50

Come scommettere su Udinese – Cagliari: analisi match e pronostici

L'Udinese vuole tornare alla vittoria per riavvicinarsi alla zona Champions. I friulani devono subito archiviare la sconfitta (tutto sommato immeritata) contro il Milan: per questo, i bianconeri sperano di recuperare il campione del mondo Florian Thauvin, a conti fatti il giocatore di maggiore spessore tecnico a disposizione di Mister Runjaic.

Dal canto suo, il Cagliari vuole confermarsi squadra rigenerata dopo un avvio di campionato difficile. A parlare, adesso, sono i 7 punti raccolti nelle ultime tre gare di campionato, con tanto di successo per 3-2 contro l'ex capolista Torino. Una svolta totale per i sardi, che adesso puntano a raggiungere la parte sinistra della classifica.

Probabili formazioni Udinese vs Cagliari

Per i pronostici Udinese – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye, Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin; Lucca. Allenatore: Runjaic.

Okoye, Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin; Lucca. Allenatore: Runjaic. CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makombou, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Udinese - Cagliari, scontro salvezza a suon di gol

L’Udinese, che ha vissuto un avvio di stagione fenomenale, sogna di rimanere il più possibile nella parte sinistra della classifica, ma il suo obiettivo rimane la salvezza. Stessa aspirazione per il Cagliari di Mister Nicola, , che nelle ultime tre gare ha realizzato 7 gol ma ne ha subiti 5. I padroni di casa friulani, invece, hanno fin qui incassato 11 reti, realizzandone una in meno. Insomma, parliamo di due squadre che segnano e subiscono tanto: per questo, secondo i nostri pronostici Udinese - Cagliari è gara che sarà segnata da almeno quattro gol totali.

Scommessa 1; over 3,5: 3,40 con bet365

Sfida combattuta fino all’ultimo. Sarà pareggio

La gara in programma allo Stadio Grande Torino si preannuncia dall’alto tasso di spettacolarità. Il Cagliari è ormai squadra ritrovata, con Piccoli a guidare l’attacco e l’ottimo Makoumbou a centrocampo. L’Udinese propone un altro giovane attaccante italiano come Lucca e una serie di sorprese straniere niente male. Secondo la nostra previsione, il primo tempo del match vedrà il Cagliari avanti, ma nel finale l’Udinese riuscirà a riacciuffare il pari.

Scommessa 2; primo tempo/finale Cagliari/finale: 13,00 con Unibet

Cagliari, ancora un successo per sognare in grande

Occhio che il Cagliari potrebbe continuare a macinare punti, mantenendo (nel caso) il ritmo di una squadra in odore Champions. I sardi, che però rischiano di perdere il colombiano Yerry Mina, non vanno assolutamente sottovalutati. Secondo i nostri pronostici Udinese - Cagliari sarà vinta dai sardi, che così effettuerebbero il controsorpasso ai danni della stessa Udinese.

Scommessa 3; vittoria Cagliari: 3,50 con William Hill