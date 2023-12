In questo articolo si possono trovare i pronostici Udinese – Bologna, quote dei bookmakers e analisi partita prevista sabato 30 dicembre ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Udinese - Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita tra friulani e rossoblu.

Al Bluenergy Stadium di Udine arriva, probabilmente insieme all’Inter capolista, la squadra più in forma del campionato. Reduce da ben 6 risultati utili consecutivi tra Serie A e Coppa Italia, il Bologna di Thiago Motta è a caccia della vittoria numero 9 del torneo.

I nostri pronostici Udinese – Bologna

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Udinese - Bologna bet365 Sisal William Hill Bologna in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.00 2.90 2.87 Risultato esatto 0-1 Bologna 6.50 6.50 6.50 Joshua Zirkzee primo marcatore dell’incontro 7.50 6.25 6.00

Ulteriori quote, pronostici Udinese - Bologna e mercati di scommessa possono essere consultati sulle piattaforme ufficiali dei siti scommesse online. In più una panoramica più ampia sul mondo del betting può essere ottenuta consultando

la nostra guida ai bookmaker ADM online in Italia

la nostra pagina dedicata al codice promozinale bwin, come funziona e come utilizzarlo.

Come scommettere su Udinese – Bologna: analisi match e pronostici

Dopo aver conquistato un buon punto sul campo del Torino, l’Udinese di Gabriele Cioffi spera di riuscire a frenare la corsa dei felsinei, magari costringendoli ad un pareggio.

Probabili formazioni Udinese - Bologna

Per i pronostici Udinese – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Confrontare le quote vincente della partita Udinese – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una squadra pragmatica

Con 6 risultati utili consecutivi, tra cui la vittoria contro l’Inter a San Siro in Coppa Italia che ha estromesso i nerazzurri dal trofeo nazionale, la squadra emiliana sorprende per pragmatismo e concretezza. Terza miglior difesa del torneo dopo Inter e Juventus, il Bologna vuole chiudere l’anno con un’altra vittoria e anche per questo motivo i pronostici Udinese – Bologna prevedono che i rossoblu possano passare in vantaggio nei confronti dei bianconeri già nella prima frazione di gioco.

Scommessa 1; Bologna in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,00 con bet365

Una vittoria per scavalcare il Milan

Con il Milan impegnato alle 18.00 in casa contro il Sassuolo, con un successo il Bologna scavalcherebbe di un punto i rossoneri, piazzandosi – almeno temporaneamente – al terzo posto in classifica. In questo modo gli uomini di Thiago Motta chiuderebbero nella maniera migliore il loro 2023.

Scommessa 2; risultato esatto 0-1 Bologna: 6,50 con Sisal

La classe dell’olandese

Con 19 presenze e 8 reti fin qui tra coppa e campionato, Joshua Zirkzee è la sorpresa del torneo. Altruista verso i compagni (memorabile l’assist di tacco in Coppa Italia contro l’Inter), l’olandese ha immediatamente fatto dimenticare Marko Arnautovic e c’è già mezza Europa interessata al suo acquisto, Milan e Juventus comprese. Visto il suo straordinario periodo di forma, i pronostici Udinese – Bologna lo indicano come probabile primo marcatore del match.

Scommessa 3; Joshua Zirkzee primo marcatore nell’incontro: 6,00 con William Hill